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В преддверии самого ожидаемого для детей и одного из самых напряжённых для родителей периода – летнего отдыха — в райисполкоме состоялось межведомственное совещание «Организация летней оздоровительной кампании и занятости детей в каникулярный период 2019 года», в котором приняли участие представители местной власти, педагогических коллективов, служб и организаций района.

– Чтобы избежать детского травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних, начиная с первого июня и на протяжении трёх летних месяцев, все дети должны быть заняты. Ни один ребёнок не должен быть предоставлен сам себе. Ключевое слово при организации детского отдыха – это безопасность, – открыл совещание заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик. – Особое внимание необходимо уделить детям, находящимся в социально-опасном положении, подросткам, состоящим на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Мы должны не только знать, где они проведут лето, но и помочь организовать их занятость.

У многих ребят летние каникулы ассоциируются с отдыхом в детском лагере, нахождение в котором принесёт детям оздоровление, безопасное и интересное времяпрепровождение. По словам главного специалиста управления образования райисполкома Марины Станкевич, в районе в летний период 2019 года планируется оздоровить 955 детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием – 475 ребят, в лагерях с круглосуточным пребыванием – 480. Будет организована работа 17 лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, 4 лагеря труда и отдыха, 7 передвижных палаточных лагеря с отдельными маршрутами передвижения.

Впервые в этом году детей примут два лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе Красненского УПК детский сад-СШ и Жуховичской средней школы, а также два лагеря с круглосуточным пребыванием ребят в учреждениях, расположенных в экологически чистой местности (ГУО «Красненский УПК детский сад-СШ» и «Жуховичская СШ»). В этом году в лагере «Вясёлка» будет организовано 5 смен, которые продлятся с 1 июня по 28 августа. Средняя стоимость путёвки составит 420 рублей, из которых родительская плата – 224 рубля.

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы района смогут отдохнуть в передвижных палаточных лагерях спортивно-оздоровительного профиля, а также на пятой смене в «Вясёлке». Впервые планируется организовать лагерь с дневным пребыванием для детей с инвалидностью на базе Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Кореличского района.

– Во время пребывания детей в лагерях большое значение будет уделяться идеологическому воспитанию ребят, – подчеркнула начальник управления образования райисполкома Ирина Осташевич. – 75-летие освобождения Беларуси, 75-летие образования Гродненской области и II Европейские игры – важные для нашей страны события, которые должны лечь в основу проводимых мероприятий. Чрезмерное увлечение смартфонами и другими гаджетами вряд ли принесут большую пользу во время летних каникулах, поэтому при нахождении детей в лагере «Вясёлка» бпланируется частично ограничить их использовании, разработаны соответствующие памятки.

Во время летних каникул дети смогут посещать многочисленные кружки и занятия по интересам, которые будут работать на базе учреждений образования и культуры района. Кореличских ребят ждут стадион райцентра и спортивные площадки. Одним словом, детскую активность и подвижность можно и нужно направить в правильное русло.

Во время выступлений представителей Кореличского РОЧС, РОВД, райЦГЭ, райбольницы, районной организации ОСВОД не единожды повторялось слово безопасность. И это совсем неслучайно. Ведь обеспечить здоровье и благополучие детей должны взрослые.

Оксана ЯНУШ