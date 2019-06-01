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Ковер у горисполкома, мангал на дороге. Могилевский пранкер рассказал, зачем эпатирует местных

02.06.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Он сидел на ковре напротив горисполкома и играл в игры, жарил шашлык на разделительной полосе улицы Королева, лежал на дереве с ноутбуком в руках в лютый мороз. Мы решили найти могилевчанина, чьи ролики и фотографии собирают тысячи лайков, и узнать, зачем он все это делает.

С 26-летним Евгением TUT.BY встретился в могилевской кофейне. В его аккаунте в Instagram 25 фотографий. В основном — обычные события в необычной обстановке. Например — лыжник на рельсах и подпись «Пока блогер Гусейн Гасанов разыгрывает красный гелик, я предпочитаю кичиться своими лыжами».

Герой эпатажных роликов спокойно выпил свой капучино и рассказал о своей короткой, но насыщенной событиями блогерской жизни.


Фото: Денис Васильков

Евгений стал известен после фотографии в розовом халате на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге:

— В Питере почувствовал разницу между людьми. Если там мой прикол восприняли с позитивом, то у нас в основном люди не понимают. Мимо проходили белорусы и сказали «Нам бы такого парня в Беларуси». На следующее утро пришла известность — мне скидывают скриншоты (снимки экрана — прим. ред.), что меня Дзюба лайкнул, Дудь. Потом я прочитал несколько интервью, которые никому не давал на самом деле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня ночью этот город пережил катастрофическое событие: в нём переночевал я✌️ ⠀ Мой выход на Дворцовую площадь словно пролил свет на петербуржцев. Мужчины восхищались и просили дать совет по жизни, женщины плакали и умоляли хотя бы обнять, а туристы из Китая уговаривали перебраться жить к ним

 
 
Ссылка на источник 64
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