Ковер у горисполкома, мангал на дороге. Могилевский пранкер рассказал, зачем эпатирует местных

Источник материала: Tut.by

Он сидел на ковре напротив горисполкома и играл в игры, жарил шашлык на разделительной полосе улицы Королева, лежал на дереве с ноутбуком в руках в лютый мороз. Мы решили найти могилевчанина, чьи ролики и фотографии собирают тысячи лайков, и узнать, зачем он все это делает.

С 26-летним Евгением TUT.BY встретился в могилевской кофейне. В его аккаунте в Instagram 25 фотографий. В основном — обычные события в необычной обстановке. Например — лыжник на рельсах и подпись «Пока блогер Гусейн Гасанов разыгрывает красный гелик, я предпочитаю кичиться своими лыжами».

Герой эпатажных роликов спокойно выпил свой капучино и рассказал о своей короткой, но насыщенной событиями блогерской жизни.



Фото: Денис Васильков

Евгений стал известен после фотографии в розовом халате на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге:

— В Питере почувствовал разницу между людьми. Если там мой прикол восприняли с позитивом, то у нас в основном люди не понимают. Мимо проходили белорусы и сказали «Нам бы такого парня в Беларуси». На следующее утро пришла известность — мне скидывают скриншоты (снимки экрана — прим. ред.), что меня Дзюба лайкнул, Дудь. Потом я прочитал несколько интервью, которые никому не давал на самом деле.