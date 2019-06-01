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«Сирена»: креативна и откровенна

02.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

«Сирена»: креативна и откровенна

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31 мая в СШ № 3 г. Столина сотрудники Столинского РОВД вручили команде юных инспекторов дорожного движения «Сирена» символичный и нужный подарок – велосипед.  С таким новым  двухколёсным другом соревнования по фигурному вождению велосипеда не страшны…

Команда ЮИД «Сирена» заняла первое место в районных соревнованиях юных инспекторов дорожного движения в Столинском районе, а затем – третье место в региональных соревнованиях в Пинске.   Достойно выступила команда и на областном  уровне.

В чём секрет их побед?  В сплочённости и не банальном подходе к изучению дорожной «грамматики».  

После выступления ребят на школьной сцене становится очевидным, что победы эти заслуженные. Они  касаются струн души, играя роль жертвы ДТП, с трогательной свечой в руке; перевоплощаются в усталого сотрудника ДПС, у которого идёт кругом голова от работы;  с юмором и азартом заменяют главную героиню песни Александра Реввы «Зацепила меня»  на… автомашину;  непринуждённо учат своих сверстников  главным знакам дорожного движения.

Пожелаем ребятам новых побед и… новых подарков за свою креативность!

Лилия ГУЩА

На снимке:  Начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Козуля и команда ЮИД «Сирена» с подарком

 

 
 
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31 мая в СШ № 3 г. Столина сотрудники Столинского РОВД вручили команде юных инспекторов дорожного движения «Сирена» символичный и
 
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