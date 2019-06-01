«Сирена»: креативна и откровенна

Источник материала: Навiны Палесся





31 мая в СШ № 3 г. Столина сотрудники Столинского РОВД вручили команде юных инспекторов дорожного движения «Сирена» символичный и нужный подарок – велосипед. С таким новым двухколёсным другом соревнования по фигурному вождению велосипеда не страшны…

Команда ЮИД «Сирена» заняла первое место в районных соревнованиях юных инспекторов дорожного движения в Столинском районе, а затем – третье место в региональных соревнованиях в Пинске. Достойно выступила команда и на областном уровне.

В чём секрет их побед? В сплочённости и не банальном подходе к изучению дорожной «грамматики».

После выступления ребят на школьной сцене становится очевидным, что победы эти заслуженные. Они касаются струн души, играя роль жертвы ДТП, с трогательной свечой в руке; перевоплощаются в усталого сотрудника ДПС, у которого идёт кругом голова от работы; с юмором и азартом заменяют главную героиню песни Александра Реввы «Зацепила меня» на… автомашину; непринуждённо учат своих сверстников главным знакам дорожного движения.

Пожелаем ребятам новых побед и… новых подарков за свою креативность!

Лилия ГУЩА

На снимке: Начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий Ковальский, заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Козуля и команда ЮИД «Сирена» с подарком