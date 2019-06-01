Плановые отключения электроэнергии с 3 по 7 июня

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 3 по 7 июня 2019 в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|3,4,5,6
.06.19
|900 – 1700
|Белоуша
|Буденного, Островского,
Набережная, Я.Коласа
|Реконструкция ВЛ-0,4кВ
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4.06.19
|1000 – 1600
|М.Орлы
|Я.Купалы, Чкалова, Советская,
Кирова, Дзержинского, Тихая, Зеленая
|ТР ТП-711
|6,7.06.19
|1000 – 1700
|Листянки
|ТР КТП-415, КТП-281
В течении указанного периода по независящим от Столинского района
электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.