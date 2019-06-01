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Плановые отключения электроэнергии с 3 по 7 июня

02.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Плановые отключения электроэнергии с 3 по 7 июня
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 3 по 7 июня 2019 в населенных пунктах Столинского района.

 

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
3,4,5,6

.06.19

 900 – 1700 Белоуша Буденного, Островского,

Набережная, Я.Коласа

 Реконструкция ВЛ-0,4кВ
 

4.06.19

 1000 – 1600 М.Орлы Я.Купалы, Чкалова, Советская,

Кирова, Дзержинского, Тихая, Зеленая

 ТР ТП-711
6,7.06.19 1000 – 1700 Листянки   ТР КТП-415, КТП-281

 

         В течении указанного периода по независящим от Столинского района    

электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.            

        Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.

 

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 3 по 7 июня 2019 в населенных
 
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