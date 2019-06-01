Плановые отключения электроэнергии с 3 по 7 июня

Источник материала: Навiны Палесся



Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 3 по 7 июня 2019 в населенных пунктах Столинского района.

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения 3,4,5,6 .06.19 900 – 1700 Белоуша Буденного, Островского, Набережная, Я.Коласа Реконструкция ВЛ-0,4кВ 4.06.19 1000 – 1600 М.Орлы Я.Купалы, Чкалова, Советская, Кирова, Дзержинского, Тихая, Зеленая ТР ТП-711 6,7.06.19 1000 – 1700 Листянки ТР КТП-415, КТП-281

В течении указанного периода по независящим от Столинского района

электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.