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Экология Западной Двины в ужасном состоянии: возле плотины Витебской ГЭС - горы мусора

02.06.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятие «Витебскэнерго» опубликовало фотографии, которые отражают, как загрязняют Западную Двину бытовые и природные отходы. Инженерные сооружения Витебской ГЭС задерживают их — благодаря этому мусор не плывет по реке дальше.


Фото: vitebsk.energo.by

«С наступлением весны весь мусор оседает в ложе водохранилища ГЭС, которая является своего рода барьером, собирает его и не дает двигаться дальше по реке. Работники предприятий «Днепро-Бугский водный путь», «Витебскводтранс» и гидроэлектростанции чистят акваторию верхнего бьефа водохранилища на Западной Двине. Таким образом Витебская ГЭС взяла на себя функцию своеобразного «санитара природы», — считают в «Витебскэнерго».


Фото: vitebsk.energo.by
 
 
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Предприятие «Витебскэнерго» опубликовало фотографии, которые отражают, как загрязняют Западную Двину бытовые и природные отходы. Инженерные сооружения...
 
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