|
Экология Западной Двины в ужасном состоянии: возле плотины Витебской ГЭС - горы мусора
02.06.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предприятие «Витебскэнерго»
«С наступлением весны весь мусор оседает в ложе водохранилища ГЭС, которая является своего рода барьером, собирает его и не дает двигаться дальше по реке. Работники предприятий «Днепро-Бугский водный путь», «Витебскводтранс» и гидроэлектростанции чистят акваторию верхнего бьефа водохранилища на Западной Двине. Таким образом Витебская ГЭС взяла на себя функцию своеобразного «санитара природы», — считают в «Витебскэнерго».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие «Витебскэнерго» опубликовало фотографии, которые отражают, как загрязняют Западную Двину бытовые и природные отходы. Инженерные сооружения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)