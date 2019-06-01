Экология Западной Двины в ужасном состоянии: возле плотины Витебской ГЭС - горы мусора

Источник материала: Tut.by

Предприятие «Витебскэнерго» опубликовало фотографии, которые отражают, как загрязняют Западную Двину бытовые и природные отходы. Инженерные сооружения Витебской ГЭС задерживают их — благодаря этому мусор не плывет по реке дальше.



Фото: vitebsk.energo.by

«С наступлением весны весь мусор оседает в ложе водохранилища ГЭС, которая является своего рода барьером, собирает его и не дает двигаться дальше по реке. Работники предприятий «Днепро-Бугский водный путь», «Витебскводтранс» и гидроэлектростанции чистят акваторию верхнего бьефа водохранилища на Западной Двине. Таким образом Витебская ГЭС взяла на себя функцию своеобразного «санитара природы», — считают в «Витебскэнерго».



Фото: vitebsk.energo.by