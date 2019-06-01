В первое воскресенье июня в нашей стране отмечается День мелиоратора

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно в первое воскресенье июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник тех, кто был и остается надежным партнером аграриев в решении вопросов по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия, – работников мелиоративной отрасли.

В нашем районе отрасль представлена КДУП МС «Буда-Кошелевское ПМС», куда мы и наведались на неделе, чтобы узнать о работе предприятия и насущных хлопотах мелиораторов.

– Сегодня на предприятии трудятся 66 человек. Основными направлениями нашей деятельности являются рекультивация мелиоративных сетей, технический уход земель, снос ветхого и пустующего жилья и благоустройство сельских территорий. Так, за 2018 год Буда-Кошелевским ПМС осуществлена реконструкция мелиоративных систем «Уза» (на сумму 133 тыс. руб.) и «Хочемля» (134 тыс. руб.). На последней, которая находится на землях хозяйства КСУП «Кривск», мы продолжаем трудиться и сейчас. За прошлый год предприятием выполнено всего работ на сумму 1346 тыс. руб., технический уход из средств республиканского бюджета выполнен в объеме 100 тыс., областного – 241 тыс., ремонтно-эксплуатационные работы – на сумму 101 тыс., работы по благоустройству осуществлены на территории 64,22 га на сумму 208 тыс. руб., сносы ветхого и пустующего жилья – на 18,5 га на сумму 95 тыс. За 4 месяца нынешнего года собственными силами предприятия выполнено работ на сумму 448 тыс. руб., в том числе технический уход из средств республиканского бюджета – на сумму 11 тыс., из средств областного – 121 тыс., на проводимую реконструкцию мелиоративной сети «Хочемля» освоено 59 тыс.руб., благоустройство проведено на территории 6,94 га на сумму 28 тыс. руб., сносы осуществлены на территории 8 га на сумму 42 тыс., – рассказал директор КДУП МС «Буда-Кошелевское ПМС» Александр Каминский. – Пользуясь случаем, хотел бы поздравить коллег и ветеранов предприятия с наступающим праздником. Своим профессионализмом, ответственным отношением к делу, трудолюбием и терпением вы помогаете эффективно решать стратегические задачи по освоению земель. Желаю вам и вашим близким мира, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть вам всегда сопутствует удача и не покидает уверенность в завтрашнем дне и своих силах.













Марина ЛУСЕВИЧ

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