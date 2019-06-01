ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В первое воскресенье июня в нашей стране отмечается День мелиоратора

02.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно в первое воскресенье июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник тех, кто был и остается надежным партнером аграриев в решении вопросов по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия, – работников мелиоративной отрасли.

В нашем районе отрасль представлена КДУП МС «Буда-Кошелевское ПМС», куда мы и наведались на неделе, чтобы узнать о работе предприятия и насущных хлопотах мелиораторов.
– Сегодня на предприятии трудятся 66 человек. Основными направлениями нашей деятельности являются рекультивация мелиоративных сетей, технический уход земель, снос ветхого и пустующего жилья и благоустройство сельских территорий. Так, за 2018 год Буда-Кошелевским ПМС осуществлена реконструкция мелиоративных систем «Уза» (на сумму 133 тыс. руб.) и «Хочемля» (134 тыс. руб.). На последней, которая находится на землях хозяйства КСУП «Кривск», мы продолжаем трудиться и сейчас. За прошлый год предприятием выполнено всего работ на сумму 1346 тыс. руб., технический уход из средств республиканского бюджета выполнен в объеме 100 тыс., областного – 241 тыс., ремонтно-эксплуатационные работы – на сумму 101 тыс., работы по благоустройству осуществлены на территории 64,22 га на сумму 208 тыс. руб., сносы ветхого и пустующего жилья – на 18,5 га на сумму 95 тыс. За 4 месяца нынешнего года собственными силами предприятия выполнено работ на сумму 448 тыс. руб., в том числе технический уход из средств республиканского бюджета – на сумму 11 тыс., из средств областного – 121 тыс., на проводимую реконструкцию мелиоративной сети «Хочемля» освоено 59 тыс.руб., благоустройство проведено на территории 6,94 га на сумму 28 тыс. руб., сносы осуществлены на территории 8 га на сумму 42 тыс., – рассказал директор КДУП МС «Буда-Кошелевское ПМС» Александр Каминский. – Пользуясь случаем, хотел бы поздравить коллег и ветеранов предприятия с наступающим праздником. Своим профессионализмом, ответственным отношением к делу, трудолюбием и терпением вы помогаете эффективно решать стратегические задачи по освоению земель. Желаю вам и вашим близким мира, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть вам всегда сопутствует удача и не покидает уверенность в завтрашнем дне и своих силах.

В первое воскресенье июня в нашей стране отмечается День мелиоратора
Трактористы-машинисты Сергей Конухов, Сергей Ширыкалов, Алексей Гмыря
В первое воскресенье июня в нашей стране отмечается День мелиоратора
Машинист экскаватора Владимир Душкевич
В первое воскресенье июня в нашей стране отмечается День мелиоратора
Рабочий по обслуживанию мелиоративных систем Игорь Зарецкий

Марина ЛУСЕВИЧ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в первое воскресенье июня в нашей стране отмечается профессиональный праздник тех, кто был и остается надежным партнером аграриев в решении...
 
Новости дня
Новости общества
 
Экология Западной Двины в ужасном состоянии: возле плотины Витебской ГЭС - горы мусора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика