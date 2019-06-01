В Пинске реализуют проект «IT-реабилитация людей с инвалидностью»

Источник материала: Полесская правда

В рамках проекта «IT-реабилитация людей с инвалидностью», который осуществляется при финансовой поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь и направлен на повышение IT-грамотности людей с инвалидностью в городе Пинске, общественное объединение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Ветразь» провело познавательное мероприятие «Актуальные возможности современной техники». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал руководитель проекта Василий Гришко.



На этом мероприятии люди с инвалидностью ознакомились и на практике опробовали мобильный телефон (смартфон), планшет, «умные часы» на базе операционной системы Android, цифровой мультимедиа плеер, портативный сканер, портативную колонку, цифровой фотоаппарат, графический планшет, экшн-камеру и радиоуправляемую авиамодель Syma X21W (квадрокоптер).





По словам Василия Гришко, гаджеты помогают облегчить жизнь человеку и больше ее усовершенствовать.

– Цель нашего мероприятия – показать различные устройства людям с инвалидностью, и на практике воспользоваться ими, – отметил Василий Гришко. – Мы проработали законодательную базу Республики Беларусь. В частности, что касается радиоуправляемых моделей и их отличия от беспилотных летательных аппаратов, а также какие существуют правила использования данных устройств. Сейчас мы ведем работу по приспособлению различных устройств (гаджетов) для облегчения жизни людей с инвалидностью.





В процессе реализации проекта выработаны и будут дополняться рекомендации по использованию различных устройств (гаджетов) для реабилитации людей с инвалидностью.

– Учитывая возможности человека с инвалидностью и состояние его здоровья, поможем приспособить различные устройства для облегчения повседневной жизни данной категории людей, – добавил Василий Гришко. – Мы не исключаем, что люди с инвалидностью могут использовать приобретенные гаджеты и для трудовой деятельности, и для открытия собственного дела.