|
В Пинске реализуют проект «IT-реабилитация людей с инвалидностью»
02.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В рамках проекта «IT-реабилитация людей с инвалидностью», который осуществляется при финансовой поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь и направлен на повышение IT-грамотности людей с инвалидностью в городе Пинске, общественное объединение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Ветразь» провело познавательное мероприятие «Актуальные возможности современной техники». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал руководитель проекта Василий Гришко.
– Цель нашего мероприятия – показать различные устройства людям с инвалидностью, и на практике воспользоваться ими, – отметил Василий Гришко. – Мы проработали законодательную базу Республики Беларусь. В частности, что касается радиоуправляемых моделей и их отличия от беспилотных летательных аппаратов, а также какие существуют правила использования данных устройств. Сейчас мы ведем работу по приспособлению различных устройств (гаджетов) для облегчения жизни людей с инвалидностью.
– Учитывая возможности человека с инвалидностью и состояние его здоровья, поможем приспособить различные устройства для облегчения повседневной жизни данной категории людей, – добавил Василий Гришко. – Мы не исключаем, что люди с инвалидностью могут использовать приобретенные гаджеты и для трудовой деятельности, и для открытия собственного дела.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)