Чтобы земли отдачу давали

Источник материала: Чырвоны прамень

Способствовать максимальному вовлечению пустующих или неэффективно используемых земель в активный сельскохозяйственный оборот – такова основная задача тружеников Чашникского ПМС. В настоящее время мелиораторы реализуют очередной важный проект на территории района. Трудятся сразу на трёх полях, расположенных сравнительно недалеко друг от друга. Земли принадлежат Агросервису. В общей сложности нужно привести в порядок 276 гектаров площадей. Осенью текущего года за-планирована сдача объекта. Сделано уже немало. В ближайшие месяцы нужно поднапрячься, чтобы в срок завершить намеченное. Можно сказать, что план действий расписан по дням.





– Нам в общей сложности порядка 28 километров дренажа нужно уложить, – поведал мастер Александр Унукович. – С задачей справимся. Никаких сомнений нет. Параллельно занимаемся планировкой территории, каналы чистим. Словом, выполняем комплекс необходимых мероприятий. Качеству работ уделяем первостепенное внимание. На всех стадиях осуществляется строжайший контроль.

Бригаду дренажников мы застали на поле вблизи Круглицы. Работы здесь в самом разгаре. Мастер продемонстрировал карту-схему, согласно которой и выполняются необходимые мероприятия. Специальный экскаватор вырывает траншею нужной глубины. Затем пэмээсовцы приступают к укладке трубы. Так и продвигаются по угодьям в заданном направлении.

Поработают на совесть мелиораторы – и многие кубометры воды через уложенные трубы станут перетекать с полей в специально обустроенные каналы. В дальнейшем нужно будет следить, чтобы сбоев в работе не было. У тружеников ПМС хватает технических средств, дабы должным образом влиять на ситуацию. В работе применяются современные технологии. Всё это, конечно же, сопряжено с высоким профессионализмом коллектива.

Из года в год предприятие реализует очень важные для развития аграрного сектора района проекты. Мелиораторы при этом рассчитывают, что их труд в дальнейшем даром не пропадет. Земли должны давать отдачу. Здесь уже ответственность ложится на сельхозпредприятия.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.