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Хочешь американскую визу - покажи соцсети. В США ужесточили миграционные правила
02.06.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Большинству подающих заявку на американскую визу придется показать визовым офицерам свои социальные сети. Новые правила принял Госдепартамент США, изменивший бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы.
Теперь ведомство будет запрашивать информацию об аккаунтах соискателя в соцсетях.
"Мы постоянно работаем над механизмами улучшения наших процедур проверки, чтобы защитить граждан США, - говорится в сообщении ведомства. - Одновременно мы поддерживаем законные поездки в Соединенные Штаты".
Кого коснутся новые правила?
Новые правила затронут примерно 14,7 млн человек в год.
Что меняется?
До вчерашнего дня (31 мая - Прим. Ред.) при подаче на визу требовалось указывать только номер телефона и адрес электронной почты. В то же время, ранее эти данные позволяли любому пользователю найти аккаунты человека в некоторых соцсетях, если они там есть - например, в "Фейсбуке" и "ВКонтакте". В случае с американской соцсетью нужно было лишь вбить в поисковую строку номер телефона или имейл, и сеть выдавала связанные с ними аккаунты. Во "ВКонтакте" процедура была сложнее - требовалось воспользоваться функцией восстановления пароля. На сегодняшний день администрации обеих соцсетей изменили настройки приватности и такие возможности убрали.
Ранее передавать американским властям данные о своих социальных сетях требовалось только заявителям, которых проверяли дополнительно. Это касалось тех, кто побывал в регионах, контролируемых террористическими группами.
А если вы не в соцсетях?
В 2015 году администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы раскритиковали за слишком мягкие проверки соискателей американских виз - выяснилось, что уроженка Пакистана Ташфин Малик, соучастница массового убийства в 2015 году в Сан-Бернардино в штате Калифорния, жертвами которого стали 14 человек, публиковала в своих соцсетях посты в поддержку террористов. Выдавая ей визу, американские власти внимания на это не обратили.
Что говорят правозащитники?
Ужесточение требований для получения визы укладывается в общую канву миграционной политики Белого дома. Президент США Дональд Трамп известен как борец с нелегальной миграцией. 30 мая он
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Большинству подающих заявку на американскую визу придется показать визовым офицерам свои социальные сети. Новые правила принял Госдепартамент США, изменивший...
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