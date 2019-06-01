«Логично было бы кайфануть». Как в Гродно около Нового замка прошел концерт Тимы Белорусских

Источник материала: Tut.by

— Тима Белорусских — это, кто вообще? — солидный мужчина ведет к Новому замку нарядно одетую девочку. Она только машет рукой, мол, ничего ты папа не понимаешь. Концерт белорусской звезды Тимы Белорусских в Гродно собрал несколько сотен зрителей. TUT.BY посмотрел, как отрывались и кайфовали юные фанаты.





Тима Белорусских стал известен благодаря хиту «Мокрые кроссы», который вышел в августе 2018 года. У трека на YouTube сейчас более 18 миллионов просмотров. В Гродно певец выступает уже во второй раз. Первый концерт прошел ночном клубе БАЗА в ноябре 2018 года.





Стены гродненского Нового замка, конечно, такого еще не видели. Несколько сотен мальчишек и девчонок танцевали, кричали, визжали, пели и поднимали самодельные плакаты с надписями «Тима — лучший». В общем, отрывались, как могли. Тима заводил толпу, много общался со зрителями, а один из своих главных хитов — «Незабудка» — исполнил несколько раз. Каждую песню зрители встречали радостным криком.

— Давайте вместе отдыхать и кайфовать, — доносится со сцены во время небольшого перерыва между песнями. Тима подбадривает фанатов. Фанаты машут руками и кричат.





Главные зрители на концерте — дети и подростки. Многие пришли с родителями и даже бабушками-дедушками, которые сначала неуверенно топтались подальше от сцены, а уже к середине концерта начали подтягиваться вперед и подтанцовывать под музыку.

В толпе были и взрослые поклонники, которые активно подпевали. Правда, этой части зрителей пробраться к сцене было проблематично — все козырные места заняли юные фанатки Тимы.





Две мамы рассказывают, что привели на концерт своих дочерей.

— Одних боялись отпускать. Это их первый такой концерт. Подарили билеты за хорошее окончание учебного года. Девчонки нам все уши прожужжали этим Тимой. Где ж тут устоять.

Певец вместе со зрителями исполнял свои главные хиты: «Искры», « Незабудка », «Я больше не напишу», «Витаминка» и, конечно же, «Мокрые кроссы».





Весь концерт (а это полтора часа) дети без остановки скакали около сцены.





— Нам бы их энергию, — говорит мужчина, который пришел на концерт вместе с 12-летним сыном. Гродненец рассказывает, что сначала был скептически настроен, идя на концерт молодого исполнителя. — Но сын очень просил. Оказалось, что юноша (Тима Белорусских, — прим. TUT.BY) достаточно харизматичен. Он так искренне разговаривает с фанатами, так грамотно и так естественно держится на сцене. Поменял я о нем мнение.



































