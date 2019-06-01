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Беларусбанк предупреждает о сбоях в обслуживании карточек в магазинах и объектах сервиса
02.06.2019 11:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает о сбоях в работе терминалов, установленных ООО "Туссон" в магазинах и объектах по оказанию услуг. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте банка, сообщает БЕЛТА.
"Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в организациях торговли (сервиса) на терминальном оборудовании, установленном ООО "Туссон", из-за сбоев в работе программно-технических средств", - говорится в сообщении.
Банк приносит извинения клиентам за причиненные неудобства.-0-
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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает о сбоях в работе терминалов, установленных ООО "Туссон" в магазинах и объектах по оказанию услуг. Информация об...
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