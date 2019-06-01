Беларусбанк предупреждает о сбоях в обслуживании карточек в магазинах и объектах сервиса

Источник материала: БелТА

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает о сбоях в работе терминалов, установленных ООО "Туссон" в магазинах и объектах по оказанию услуг. Информация об этом размещена в твиттер-аккаунте банка, сообщает БЕЛТА.

"Наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек в организациях торговли (сервиса) на терминальном оборудовании, установленном ООО "Туссон", из-за сбоев в работе программно-технических средств", - говорится в сообщении.

Банк приносит извинения клиентам за причиненные неудобства.-0-