«Училась по интернету». Минчанка открыла ферму, выращивает спаржу и продает магазинам и ресторанам

Источник материала: Tut.by

До того как заняться фермерством, Тамара Путырская работала менеджером и о сельском хозяйстве имела призрачное представление. Сейчас она редкий для Беларуси фермер — выращивает спаржу, поставляет ее в рестораны и крупную торговую сеть. Спаржа — экзотический овощ на нашем столе, а килограмм иностранной в магазинах стоит около 40 рублей.



Тамара Путырская посадила спаржу в 2016 году и первый урожай собрала только на третий год. Сегодня к ней приезжают специалисты, делают фотографии поля, чтобы показать другим и доказать, что спаржа может расти и в Беларуси

Посадила спаржу, а урожай получила на третий год

Мы подъезжаем к фермерскому хозяйству «У Немана», что в Столбцовском районе. Нас встречает стильная и обаятельная женщина и сразу же показывает свое поле. 26 гектаров, на которых растут виноград, малина, смородина, порционная тыква, лук и, конечно же, спаржа. Последняя занимает всего1 гектар, но уже известна в среди сторонников здорового питания в Минске.

Многие белорусы часто путают спаржу со стручковой фасолью или полуфабрикатом из соевых бобов, который добавляют в салаты с морковью по-корейски. На самом деле спаржа не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим.



Так выглядит спаржа, которую уже можно срезать

Тамара Путырская вместе с мужем занялась фермерством в 2015 году. По образованию она художник-модельер, ее муж работает в ИТ-сфере. Они из Минска, но когда-то купили в Столбцовском районе дом, место очень приглянулось, поэтому и решили заняться фермерством именно здесь. В итоге им выделили колхозную землю в собственность на 99 лет.

Этот год, можно сказать, второй, когда Тамара собирает урожай спаржи. А все начиналось в 2016-м, когда она купила семена и высадила их у себя в парнике. Идею подала сестра, которая живет в Германии. Немцы очень любят этот овощ — в сезон на улицах городов даже ларьки со спаржей открывают. Так Тамара и приняла решение — хотела выращивать что-то оригинальное, то, чего у других нет, — и решила рискнуть.





Семена взошли и напоминали зеленую «елочку» от моркови, ростки пересадили, в 2017 году «елочка» набирала сил, а в 2018-м году фермер собрала первый урожай.

— Но этого было очень мало. В основном спаржу забирали рестораны, в этом году мы продолжаем с ними сотрудничать, а также начали ее поставлять в крупную торговую сеть.

Сезон у спаржи — май-июнь, в этом году он начался немного раньше. Конечно, ее можно пытаться собрать и в другие месяцы, но это неправильно. Корневище спаржи должно отдохнуть, чтобы сделать закладку урожая на будущий год.

В течение трех дней с участка Тамары удается собрать около 150 кг спаржи. Она достаточно быстро растет: буквально с утра может на солнце подтянуться на несколько сантиметров. Да и белорусский климат для нее, по оценкам Тамары, подходит. Главное, найти место, где земля рыхлая, а грунтовые воды расположены подальше от корней.



А вот так выглядит спаржа, когда она прорастает из семян

— Если грунтовые воды замочат корни спаржи, то от переизбытка влаги появится ржавчина. Корневая система станет коричневой, и это скажется на качестве побегов.

«В мае были заморозки. Приходим на поле, а здесь все лежит»

Тамара показывает на поле в бороздах побеги и объясняет, почему между ними так много места. Они растут на расстоянии примерно 35 сантиметров друг от друга.



Собирают спаржу вручную

— Технология: на 1 метр квадратный — примерно четыре куста спаржи. Между ними должно быть около 25−30 сантиметров, — четко говорит Тамара. Чтобы лучше разбираться в сельском хозяйстве, она недавно окончила аграрный колледж. Сложно не поверить человеку, который так основательно подходит к делу.

Под землей у спаржи — большое корневище. Именно благодаря ему каждый год удается собирать урожай. Кстати, можно было сразу купить корневище и не возиться с посадкой семян, но в 2016 году Тамара не могла его найти, да и затраты на 1 гектар земли в этом случае 10 тысяч евро. Деньги немалые.

— Это была авантюра — посадить семена спаржи. А когда ее пришлось пересаживать на поле, истерика случилась уже у тракториста. Он не мог понять, что я от него хочу. Да и все вокруг не понимали: почему надо так много возиться с этой фасолью. В прошлом году, когда мы собрали первый урожай и поставили спаржу в рестораны, вырученных денег хватило только на зарплату сезонным рабочим. Да и клиентов искала сама: просто ходила по ресторанам и предлагала. Иногда думала: все, надоело — продадим трактор и на этом конец. Но я такой человек: если поставила цель, должна достичь результата. И я результат получила.



При сборе очень важно аккуратно срезать побеги

Когда семена спаржи всходят, ростки разделяют и рассаживают по отдельности в грунт. Все это делается вручную. При этом нужно сажать в лунку, до этого удобрив землю органическим перегноем.

На зиму спаржу и корневище нужно присыпать. Она спокойно переживет морозы. Чего спаржа не любит, так это весенних заморозков.

— В мае были заморозки. Мы приходим на поле, а здесь все лежит. Минус один градус — и она уже все.

С весны по осень посадки нужно пропалывать, в сезон, а это май-июнь — раз в неделю. Поливать пока приходится вручную, потому что к полю еще не подвели электричество.



Спаржу можно варить, тушить и жарить. Знатоки рекомендуют обжаривать ее на сливочном масле с чесноком

Никакими химикатами спаржу фермер не удобряет, говорит, что здесь важна экологичность. И пусть товар меньше хранится, но будет более полезным.

Срезают спаржу секатором примерно раз в два дня. Прибором нужно немножко углубиться в землю, раз — и готово. Затем спаржу замачивают на несколько часов в ледяной воде, охлаждают и моют, а уже потом фасуют. Для магазина — связывают в пучки по 300 грамм. Такой на полке стоит в районе семи рублей. Дешевле, чем спаржа из Греции, Чили, Испании, стоимость килограмма которой варьируется от 40 до 60 рублей в зависимости от сезона и страны. Да и, по словам Тамары, преимущество белорусской спаржи в том, что ее не нужно далеко везти, и она попадает на стол более свежая.

Тамара уверена, что белорусская спаржа не будет очень дешевой, даже если многие фермеры начнут ее выращивать: труд ручной, за овощем нужен щепетильный уход.

Приезжали агрономы и спрашивали: «Тебе это надо?»

Фермер не скрывает, что когда занялась спаржей, даже не представляла, как ее выращивать.





— Спаржу я вырастила по интернету, но образование все равно решила получить, — говорит Тамара.

Основная сложность в деревне — найти рабочие руки в сезон. В фермерском хозяйстве у Тамары трудятся сезонные рабочие, в этом году, говорит, ей повезло. Люди стараются и где-то даже ей подсказывают, как лучше.





— Почему у нас так редко кто-то выращивает спаржу? — спрашиваем.

— Нет культуры. Первый вопрос, который мне задавали агрономы, когда приезжали: «Тебе это надо? Запаши поле. Что ты с этого получишь?» Они смотрели на меня, как будто я непонятно откуда приехала.



Вот так выглядит спаржа, если ее вовремя не срезать, а дать вырасти. И такую дикую спаржу мы часто используем в букетах, сами того не зная

Ксения Вятская, фуд-коуч, организатор сообщества фермеров и гастроэнтузиастов «Ўсё Сваё», рассказывает, что спаржа растет в Беларуси давно, правда, в диком виде.

— Всем нам она известна под названием «холодок» и «волчьи ягоды», но скорее в букетах, чем на тарелке.

«Холодок» — это такие елочки, которые часто растут на палисадниках или дворовых клумбах в городе. Просто если дать побегу вырасти в высоту, то он превращается в пушистый куст. Ею часто украшают букеты из тех же пионов.

Ксения Вятская отмечает: удивительно, что культивировать ее в Беларуси начали только сейчас. И большой плюс того, что появилась белорусская спаржа, в том, что любой продукт более полезен, чем ближе к человеку выращен.

— Иностранная спаржа, которую мы чаще всего видим в магазинах, от долгой перевозки и унылого лежания на полках теряет вид. Концы такой спаржи часто становятся грубыми и обезвоженными.

Спаржа для Тамары Путырской — первый такой проект, и она не хочет останавливаться. Видит, что людям овощ нравится, а значит, есть место для маневра. В следующем году она уже планирует засадить спаржей три гектара. А пока показывает еще одну часть поля, куда скоро пересадит новые ростки.

Если вы знаете необычных фермеров и считаете, что о них нужно рассказать миру, пишите на nb@tutby.com, оставляйте свои контакты и краткое описание истории.