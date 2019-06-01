Минский подросток победил в телешоу «Битва талантов» и выиграл миллион российских рублей

Источник материала: Tut.by

Минчанин Никита Белько стал победителем «Битвы талантов» на телеканале СТС Love . Конкурс судили Валерия, Стас Пьеха и Денис Клявер.



Фото предоставлено Светланой Белько

За победу в телепроекте «Битва талантов», организованном Академией популярной музыки Игоря Крутого, Никита получил сертификат на 1 млн российских рублей (больше 15 тысяч долларов).

— Никита, как говорится «попал в последний вагон». За неделю до съемок был объявлен дополнительный кастинг на два вакантных места в этот проект. Первый раз ему удача улыбнулась на кастинге, когда он оказался в числе этих двух счастливчиков. А дальше он уверенно переходил из этапа в этап, обходя сильных вокалистов и оказался в финале, — рассказала мама победителя Светлана.

Никите 14 лет (во время съемок еще было 13), окончил 8 класс Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки (занимается на фортепиано)

Вокалом парень занимается с 5 лет, с 9 лет — в Эстрадной мастерской Василия Сенькова.

— Конечно, хотелось бы потратить эти деньги на ноутбук, на отдых на море, так как уже несколько лет не отдыхал, и на разные другие вещи, которые хочется иметь подростку, рассказал Никита. — Но так как мама воспитывает меня одна, то планируем потратить эти деньги на мое образование, чтобы я стал профессионалом своего дела.