ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский подросток победил в телешоу «Битва талантов» и выиграл миллион российских рублей

02.06.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минчанин Никита Белько стал победителем «Битвы талантов» на телеканале СТС Love. Конкурс судили Валерия, Стас Пьеха и Денис Клявер.


Фото предоставлено Светланой Белько

За победу в телепроекте «Битва талантов», организованном Академией популярной музыки Игоря Крутого, Никита получил сертификат на 1 млн российских рублей (больше 15 тысяч долларов).

— Никита, как говорится «попал в последний вагон». За неделю до съемок был объявлен дополнительный кастинг на два вакантных места в этот проект. Первый раз ему удача улыбнулась на кастинге, когда он оказался в числе этих двух счастливчиков. А дальше он уверенно переходил из этапа в этап, обходя сильных вокалистов и оказался в финале, — рассказала мама победителя Светлана.

Никите 14 лет (во время съемок еще было 13), окончил 8 класс Республиканской гимназии-колледже при Белорусской академии музыки (занимается на фортепиано)

Вокалом парень занимается с 5 лет, с 9 лет — в Эстрадной мастерской Василия Сенькова.

— Конечно, хотелось бы потратить эти деньги на ноутбук, на отдых на море, так как уже несколько лет не отдыхал, и на разные другие вещи, которые хочется иметь подростку, рассказал Никита. — Но так как мама воспитывает меня одна, то планируем потратить эти деньги на мое образование, чтобы я стал профессионалом своего дела.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанин Никита Белько стал победителем «Битвы талантов» на телеканале СТС Love. Конкурс судили Валерия, Стас Пьеха и Денис Клявер.
 
Новости дня
Новости общества
 
Теплым, засушливым, но без аномалий. Каким прогнозируют лето в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика