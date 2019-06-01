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Ученые рассказали, сколько нужно отдыхать

02.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Чтобы сберечь здоровье и уменьшить риск преждевременной смерти, нужно не менее трех недель отпуска каждый год. Это выяснили исследователи из Университета штата Огайо.

Ученые провели исследование с участием более 100 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Шесть дней участницы отдыхали на курорте в Калифорнии, сдав кровь до и после отпуска, а также трижды в течение года ответив на вопросы о самочувствии.
Оказалось, что положительно на здоровье организма отражаются даже четыре дня отдыха, так как уменьшается уровень стресса.
Так, у женщин, участвовавших в эксперименте, за неделю пропало чувство тревоги и изменилась активность некоторых генов, включая отвечающие за иммунитет и ответ организма на стресс.
Неправильный метаболизм этих белков нарушает сон, память и приводит к развитию болезни Альцгеймера, сообщает РИА Новости.
Также у всех отдыхающих в крови снизилось число биомаркеров, которые указывают на старение организма.
Положительный эффект времени без работы наблюдался в течение десяти месяцев.
В то же время эксперимент ученых из Хельсинки показал, что нерегулярный отдых менее трех недель может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.

СБ — Беларусь Сегодня

 
 
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Чтобы сберечь здоровье и уменьшить риск преждевременной смерти, нужно не менее трех недель отпуска каждый год. Это выяснили исследователи из
 
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