По Минску прошла процессия Божьего тела

Источник материала: Tut.by

2 июня в Минске сотни католиков прошли в процессии Божьего тела. Традиционно особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались. Они одеты в белые одежды, символизирующие чистоту души и помыслов. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.



















































