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По Минску прошла процессия Божьего тела

02.06.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 июня в Минске сотни католиков прошли в процессии Божьего тела. Традиционно особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались. Они одеты в белые одежды, символизирующие чистоту души и помыслов. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.














 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались.
 
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