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По Минску прошла процессия Божьего тела
02.06.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 июня в Минске сотни католиков прошли в процессии Божьего тела. Традиционно особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались. Они одеты в белые одежды, символизирующие чистоту души и помыслов. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
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Традиционно особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались.
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