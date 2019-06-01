«Нужно ли пить аспирин после 35 лет?» Врачи ответили на вопросы о давлении

Источник материала: Tut.by

Нужно ли повышать низкое артериальное давление, если чувствуешь себя хорошо? Влияют ли заболевания почек на развитие артериальной гипертензии? Как правильно измерять артериальное давление? Продолжаем разговор с нашими экспертами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На вопросы читателей во время онлайн-конференции на «Здоровые люди» ( 24health.b y) и TUT.BY ответили: Вадим Сушинский , главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, к.м.н., доцент;

, главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, к.м.н., доцент; Ирина Козич, заведующая кардиологическим отделением (для больных инфарктом миокарда) 4-й городской клинической больницы Минска им. Н. Е. Савченко.

Нужно ли пить аспирин после 35?

Я гипертоник со стажем. Мне 57 лет. Серьезно обратила внимание на свое давление в 44 года. Был большой гипертонический криз, плохая кардиограмма и подозрение на инфаркт. Сейчас снова начались скачки давления. Систематически принимаю лекарства. Сахар в крови и холестерин фактически в норме. Почему внезапно и резко поднимается давление с затылочной болью? Это предвестник инсульта?

Ирина Козич: В вашем случае необходимо провести коррекцию гипотензивной терапии, так как на фоне приема препарата ваши цифры артериального давления не достигли целевых значений.

Нужно ли пить аспирин после 35? Это действенный способ профилактики инсультов и инфарктов? Если да, в какой дозе?

Вадим Сушинский, Фото: Оксана Журавлева, портал «Здоровые люди»

Вадим Сушинский: Аспирин — действенное средство для профилактики инсультов и инфарктов. Однако назначается он независимо от возраста, с учетом риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Если риск низкий, после 35 лет аспирин или препараты ацетилсалициловой кислоты принимать нецелесообразно.

Что такое острая сердечная недостаточность и как ее профилактировать?

Ирина Козич: С целью профилактики ишемической болезни сердца необходимо обращать внимание и контролировать такие показатели, как артериальное давление, уровень глюкозы в крови, масса тела, уровень холестерина в крови, выполнять липидограмму. Помимо этого следует отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, и сделать выбор в пользу физической активности.

Слышала, что в некоторых тонометрах есть возможность диагностировать мерцательную аритмию — одну из частых причин инсульта. Это правда?

Вадим Сушинский: Правда. Сегодня при измерении артериального давления можно определить наличие аритмии. Особенно важно, что в последние годы в приборах появилась система выявления мерцательной аритмии. Использование аппаратов с этой системой значимо, прежде всего, для пациентов, у которых действительно возможно появление фибрилляции предсердий, которое в ряде случаев проявляется скрыто. Использование такого тонометра позволит своевременно найти фибрилляцию предсердий и обратиться за медицинской помощью.

Ирина Козич: Есть аппараты, которые на фоне мерцательной аритмии дают неверные результаты. Сейчас появились тонометры, которые адаптированы для пациентов с мерцательной аритмией.

Болит голова — артериальная гипертензия?

Артериальное давление нормальное, но когда волнуюсь, сразу же начинает сильно болеть голова. Это проявление артериальной гипертензии? Какие исследования пройти, чтобы не запустить заболевание?

Вадим Сушинский: Нередко в начале заболевания артериальная гипертензия может протекать скрытно, и подъем артериального давления будет наблюдаться только на фоне нагрузок, например, психоэмоциональных. Для того, чтобы уточнить наличие заболевания рекомендую вам провести домашнее измерение артериального давления и пульса не менее трех раз на протяжении трех, а в некоторых ситуациях и более дней, в том числе и на фоне плохого самочувствия.

Мне 68 лет. Ранее у меня давление не поднималось выше 110/70. С возрастом стало немного выше. Но в последнее время без приема гипотензивных препаратов давление периодически «прыгает» вниз. Подскажите, что это может быть?

Вадим Сушинский: С возрастом артериальное давление чаще всего становится выше. Видимо, вам выставлен диагноз «артериальная гипертензия» и были назначены гипотензивные препараты. Однако выбор лекарственного средства и его дозировку определяет врач, учитывая при этом целый ряд показаний. Рекомендую вам с учетом наблюдающихся нестабильных цифр артериального давления повторно обратиться к специалисту с целью подбора адекватной терапии.

Нужно ли повышать низкое давление?

Мне 40 лет. Мое давление всегда 90/60, терапевт говорит пить кофе и делать зарядку, чтобы поднять его до общепринятых 120/80. Но малейшее поднятие давления хоть до 100−110 ведет к жуткой тошноте. Если нервничаю, и давление даже на мизер поднимается, опять тошнота вплоть до рвоты… Нужно ли его вообще тогда поднимать? Если мне комфортно с 90/60, так ли это страшно в будущем?

Ирина Козич, Фото: Оксана Журавлева, портал «Здоровые люди»

Ирина Козич: Если на фоне артериального давления 90/60 мм рт столба вы чувствуете себя комфортно и вас ничего не беспокоит, нет необходимости поднимать его до значений 120/80 мм рт столба. Вам следует контролировать свое артериальное давление, в том числе регулярно посещать профилактические осмотры с целью своевременного выявления артериальной гипертензии.

Зависит ли артериальное давление (насколько я понимаю нижнее) от кист на почках? В среднем 130/90 мм рт столба, нижнее иногда поднимается до 115 мм рт столба. Принимаю медикаменты, влияют ли таблетки на почки?

Вадим Сушинский: Нередко наблюдается так называемая симптоматическая гипертензия, среди причин которой могут быть заболевания почек, в том числе кисты. Четко сказать, является артериальная гипертензия конкретно у вас следствием заболевания почек или нет, можно только после обследования. В любом случае, обращаю ваше внимание на необходимость постоянной и регулярной терапии артериальной гипертензии для достижения целевых значений артериального давления.

Сколько раз нужно измерять давление, чтобы получить точный результат?

Ирина Козич: Не менее двух раз.

Вадим Сушинский: Очень важно обратить внимание, что не всегда соблюдаются правила измерения артериального давления, особенно это касается условий первого измерения. Поэтому нередко именно первое измерение бывает явно завышенное. Если между первым и вторым измерением получилась разница в более 10 мм рт столба, то необходимо повторное, а иногда и многократное измерение артериального давления (на первое в таком случае можно не ориентироваться, т.к. оно было выполнено не совсем корректно). Измерение давления осуществляется на обеих руках. В дальнейшем измерять артериальное давление следует на руке, где были зафиксированы более высокие цифры артериального давления.