Механизированная колонна на параде будет в основном состоять из новых и модернизированных образцов техники

Источник материала: Tut.by

Продолжается подготовка механизированной колонны к параду войск Минского гарнизона 3 июля, посвященному Дню Независимости Беларуси, передает Белапан .

Как сообщает Министерство обороны, сейчас расчеты и экипажи отрабатывают вопросы слаживания на специальной площадке в районе аэродрома Липки.

Перед трибунами по проспекту Машерова 3 июля в составе механизированной колонны пройдут 22 парадных расчета во главе с танком Т-34, будет задействовано 900 человек личного состава и 280 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей Вооруженных сил. Общая длина колонны составит около трех километров.

«Механизированная колонна на параде в честь Дня Независимости Беларуси 3 июля будет более чем наполовину состоять из новых и модернизированных образцов техники, — сообщил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования руководитель тренировки мехколонны генерал-майор Владимир Кулажин. — В этом году в отличие от предыдущего года задействовано на три парадных расчета больше. Тренировки проходят в течение пяти недель. Общее прохождение колонны составляет 2,5 километра, парадная скорость 14−15 километров в час».