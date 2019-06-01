«Если бы не трагедия». История жизни убитого в Америке белоруса

Источник материала: Tut.by

31 мая в американском городе Вирджиния-Бич во время стрельбы, учиненной муниципальным служащим, погиб белорус, уроженец Могилева 35-летний Александр Гусев, сообщает «Радыё Свабода ». Вместе с ним были застрелены еще одиннадцать человек, четверо с ранениями доставлены в больницу.



Фото из семейного архива via pilotonline.com

Александр иммигрировал в США на учебу в 2003 году. Получил образование инженера и последние девять лет работал в муниципальных службах Вирджинии-Бич.

В 16 лет убедился, что США — страна его мечты

«Свабода» отыскала в Могилеве двоюродную сестру Александра — Ольгу. Она живет в квартире, которая досталась ее семье после отъезда в Америку Александра, его брата Алексея и их матери. Мать поехала к сыновьям год назад. Отец остался в Беларуси.

Квартира Гусева в обычной панельной пятиэтажке одного из спальных районов могилевского Заднепровья. По словам Ольги, семья Александра не выделялась зажиточностью, и когда он поехал в Америку, рассчитывать на помощь родных не мог.



Дом, где вырос Александр. Фото «Радыё Свабода»

Перед тем как иммигрировать, он по образовательной программе обмена в 16 лет побывал в США и убедился, что эта страна его мечты. В те времена Ольга запомнила брата, обложенного учебниками. Он постоянно что-то учил, говорит она.

Иммигрировал в Америку в неполные 20 лет, с 100 долларами в кармане

Учился Александр в гимназии, которую видно из окон его комнаты. По словам Ольги, брат был увлечен английским языком и по окончании гимназии выбрал колледж, в котором углубленно изучался этот язык. Потом поступил на исторический факультет Могилевского университета имени Кулешова, но окончил только два курса.



Гимназия в Могилеве, в которой учился Александр. Фото: «Радыё Свабода»

Ольга говорит, что в Америку Александр уехал, когда ему не было 20 лет, имея 100 долларов в кармане. Первые годы ему было очень тяжело. Работал на мебельной фабрике. Позже Александр окончил колледж и получил степень бакалавра.

«Это все говорит о целеустремленности и уме брата. Несмотря на достижения, он не стал эгоистом. Оставался доброжелательным человеком с чувством юмора. Отзывы о нем самые положительные. Сейчас его страница в фейсбуке полна соболезнований от друзей», — говорит Ольга.

Не раз приезжал на родину

По словам собеседницы, Александр не раз приезжал на родину. Рассказывал о своем американском быте. Отмечал уровень жизни и отношений между людьми. Сравнивал их с белорусскими.

«Американский образ жизни ему очень нравился, — говорит сестра. — Ему была по вкусу свобода перемещения, путешествия. Он был доволен своим жизненным графиком: утром встал, сходил на работу, потом тренажерный зал, затем пляжный баскетбол. Он жил, но не выживал».

Ольга говорит, что в Америке брат делал успешную карьеру. Стал менеджером в муниципалитете. Продвигался по службе. У него были подчиненные.

«Испытав вначале трудности, он научился брать от жизни все, что она могла ему предложить. Все, что он имел, было его, — говорит Ольга и добавляет: — Когда Александр стал на ноги, то в Америку забрал брата с семьей и матерью. У него были планы на жизнь. Он встретил девушку. Предложил ей выйти за него. Только вышел из отпуска. И тут такая трагедия».

Александра похоронят в Америке

Мать, брат Алексей и его семья сейчас в шоке, продолжает Ольга. По ее словам, 1 июня дом Александра был полон друзей и коллег. «Мать ни на секунду не оставляют одну. Многие предлагают помощь».

Ольга сама два дня не может сдержать слез. Говоря о брате, сдерживается, чтобы не разрыдаться. Говорит, что не может поверить и смириться с тем, что Александра уже нет.

«Мы не настолько были близкими с ним, как брат и сестра, но детство приводили вместе на даче у бабушки. Можно сказать росли друг у друга на глазах», — говорит в конце беседы Ольга.

По ее словам, похоронят Александра в Америке. Ольга говорит, что мать Александра и его брат Алексей вряд ли уже вернутся в Беларусь.

Что известно о трагедии и нападавшем

12 человек погибли после того, как муниципальный служащий вошел в помещение администрации города Вирджиния-Бич и начал там стрельбу. Четыре человека были доставлены в больницу с ранениями.

Американские СМИ сообщают, что нападавший был убит в перестрелке с сотрудниками полиции. В преступлении подозревается 40-летний Дэвин Крэдок, который был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой.

Во время стрельбы в здании было около 400 человек. По данным полиции, тело одного убитого было найдено в автомобиле рядом со зданием, остальные — на трех этажах муниципалитета.

«Это самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич», — заявил мэр города Бобби Дайер.