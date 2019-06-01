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В Бресте задержан и помещен в ИВС блогер Сергей Петрухин

02.06.2019 18:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте 2 июня задержан и помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД местный блогер Сергей Петрухин, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.

По словам правозащитника, блогера задержали около 12.45 на перекрестке улиц Советской и Маяковского два сотрудника ОМОНа. Они посадили Петрухина в автомобиль и увезли. Блогер вел видеотрансляцию с шествия противников строительства аккумуляторного завода по центральным улицам — Пушкинской и Советской к кинотеатру «Беларусь», которое прошло после встречи на площади Ленина.

«Петрухина доставили в Ленинский РОВД. Там, насколько мне известно, на него составили протокол по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и до суда поместили в ИВС», — сообщил Величкин.

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода, против которого протестуют представители общественности. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.

18 апреля суд Ленинского района Бреста признал Петрухина виновным по ч. 2 ст. 188 (клевета) и ч. 2 ст. 189 (оскорбление) УК и назначил наказание в виде штрафа в 360 базовых величин (9 180 рублей). С него также взыскано в пользу четырех сотрудников милиции 7500 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.

Петрухин не признал вину и назвал этот процесс заказным и политическим, расправой над свободой слова, связанной с тем, что он занимает активную позицию в отношении аккумуляторного завода.

Блогера обвинили, в частности, в том, что 23 марта 2018 года он снял видеоролик в здании суда Ленинского района Бреста, в котором содержалась информация об участковом инспекторе Ленинского РОВД Сергее Игнатюке, «не соответствующая действительности, существенно умаляющая его честь и достоинство, дискредитирующая потерпевшего в глазах общественного мнения». Видеоролик транслировался на интернет-ресурсе YouTube.

Петрухина также обвинили в том, что 3 апреля прошлого года он разместил на своей странице в «ВКонтакте» комментарий, «содержащий презрительные, уничижительные, негативно-оценочные, не соответствующие нормам речевого общения по форме выражения к видеоролику. Тем самым, посчитало обвинение, блогер умышленно унизил честь и достоинство четырех сотрудников Ленинского РОВД и причинил им моральный вред.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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В Бресте 2 июня задержан и помещен в изолятор временного содержания Ленинского РОВД местный блогер Сергей Петрухин, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир...
 
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