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Глава Беллегпрома: Будем изучать вопрос секонд-хенда, чтобы эта динамика не продолжалась

02.06.2019 20:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Татьяна Лунгина, председатель концерна «Беллегпром», считает, что торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования. Об этом она рассказала в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

— По секонд-хенду у меня есть своя точка зрения и по ИП тоже, — рассказала в эфире телеканала СТВ новый председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лунгина, которая недавно возглавляла пинское «Полесье».

По ее мнению, сфера требует дополнительного регулирования.

— Надо больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация — что реально входит в подкатегорию секонд-хенд. На каких условиях они входят, какими таможенными облагаются пошлинами? В этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась.

Также председатель «Беллегпрома» в эфире рассказала, что хочет погрузиться в ассортиментную политику наших предприятий.

— Для кого, для чего, ждет ли покупатель тот ассортимент, нужен ли он? — сказала она. — Хочется, чтобы наши люди были одеты, и красиво одеты, в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий (…), чтобы любовь к белорусской одежде у населения только прирастала.

 
 
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Татьяна Лунгина, председатель концерна «Беллегпром», считает, что торговля секонд-хендом в стране требует дополнительного регулирования. Об этом она рассказала в...
 
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