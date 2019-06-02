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Правоохранители района призывают родителей в очередной раз задуматься о безопасности своих детей в летний период

02.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Наступило лето и ежедневные хлопоты по подготовке уроков, сборов в школу уже позади. Однако в летнее время на взрослых возлагается колоссальная ответственность за организацию безопасного времяпрепровождения своих детей.

Правоохранители района призывают родителей в очередной раз задуматься о безопасности своих детей в летний период

На сегодняшний день серьёзную обеспокоенность вызывает пьянство в молодёжной среде. Многие подростки не представляют себе отдых, особенно в вечернее время, без спиртных напитков, после употребления которых молодых людей тянет на приключения и совершение противоправных действий.
Часто молодые люди, не имея возможности приобрести пиво и спиртные напитки в силу своего несовершеннолетия, обращаются за помощью к незнакомым взрослым людям. В подобных ситуациях взрослым стоит помнить об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение, что включает в себя приобретение для несовершеннолетнего пива, слабоалкогольных и спиртных напитков (ст. 17.4 КоАП РБ, штраф – от 10 до 30 базовых величин), а также об ответственности работников торговли за продажу пива и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. Данное правонарушение предусмотрено ч. 6 ст. 12.17 КоАП РБ и предполагает штраф от 20 до 50 базовых величин.
XXI век – век высоких технологий и скорости. У многих подростков имеются ноутбуки, айфоны, смартфоны, которыми им не терпится похвастать перед своими сверстниками. Отсутствие подобных девайсов у знакомых вызывает зависть и, как следствие, совершение имущественного преступления – кражи, грабежа, мошенничества. Поэтому не оставляйте свои вещи без присмотра и тем более не давайте ими пользоваться незнакомым или малознакомым людям.
Каждое лето фиксируется немалое количество случаев, когда подростки управляют автомобилем, мотоциклом, не имея права управления, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, зачастую не выполняют требования сотрудников органов внутренних дел об остановке транспортного средства. Так, летом 2018 в Гродненской области в ДТП пострадали 12 несовершеннолетних, четверо из которых передвигались на велосипедах, один являлся пешеходом, семеро – пассажирами. Поэтому в очередной раз напомните детям об опасностях, которые таят дорога и транспортные средства.
Также родителям стоит помнить о статье 17.13 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которая за неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по сопровождению несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет либо по обеспечению его сопровождения совершеннолетним лицом в период с 23.00 до 06.00 вне жилища влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 2-х базовых величин. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года, влечёт наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин.
Уважаемые родители! Будьте внимательней к своим детям, постарайтесь организовать их досуг таким образом, чтобы оставалось как можно меньше времени на совершение антиобщественных проступков. И помните: детям нужны не только строгое воспитание и дисциплина, но и внимание, забота и участие взрослых.

Дмитрий АЛЕШКЕВИЧ,
начальник ИДН Кореличского РОВД,
старший лейтенант милиции

 
 
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Наступило лето и ежедневные хлопоты по подготовке уроков, сборов в школу уже позади. Однако в летнее время на взрослых возлагается
 
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