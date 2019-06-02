Найденный в Бобруйске уникальный шлем мог принадлежать полоцкому князю Изяславу - историки

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Bobrlife Фото

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки считают, что найденный в Бобруйске шлем , скорее всего, принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и княжны Рогнеды. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Сейчас артефакт, который хорошо сохранился благодаря тому, что долгое время находился в воде, восстанавливают лучшие реставраторы. Шлем обнаружили в начале апреля, когда сотрудники местного предприятия углубляли дно Березины. Его чудом не задели ковшом экскаватора, который убирал глину.

"Совершенно недавно в Бобруйске при земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти - скорее всего, мы нашли шлем Изяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когда мы его отреставрируем, я думаю, что мы сможем выставлять его", - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук Игорь Марзалюк.

По словам историка Николая Силкова, была сделана первоначальная экспертиза, которая установила: находка редкая не только для Беларуси, но и для мира. Существует только 19 подобных шлемов, которые сохранились до наших дней. Найденный в Бобруйске артефакт стал 20-м. По мнению экспертов, по возрасту шлем обошел знаменитую шапку Мономаха, которой почти 600 лет.

Внешний вид шлема свидетельствует: это работа по заказу, штучная, выполнена, скорее всего, скандинавами. Период бытования подобных шлемов - X-XI века. Это время, когда на территории Беларуси формировалась государственность.

"Что мы из письменных источников знаем об этом времени? Что происходило на территории среднего течения Березины? Источники не сообщают ничего. Находка в Бобруйске такого статусного шлема - уже сама по себе сенсация", - считает кандидат исторических наук доцент Степан Темушев.-0-