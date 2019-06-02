Хорь виноват? В Лунинце - массовый мор кур

Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Сельхозтехника Лунинца — массовый мор кур, сообщает «Медиа-Полесье.

Жительница улицы Савицкого открыла утром курятник и была шокирована увиденным: 9 взрослых кур-несушек и большой петух лежали мертвыми. Вокруг все было в перьях, видимых повреждений на птице не было — только на нескольких курах женщина заметила небольшие ранки возле гребешка. Курятник на ночь был заперт, лишь открыто небольшое окошко сверху.

Как оказалось, беда случилась не в одном частном хозяйстве. Соседи рассказали, что аналогичные ЧП произошли во дворах на улицах Ильина и Давыдова. У некоторых за ночь пропало до 20−25 кур.

За комментарием «Медиа-Полесье» обратилось к главному ветеринарному врачу Лунинецкого района Ивану Ванюку. По его словам, в эти дни никто из лунинчан в ветеринарную станцию по поводу мора кур не обращался. Немного раньше поступило обращение от жителя деревни Вулька 2, где за ночь погибло 10 кур.

— Специалисты ветслужбы выехали на место, — отметил Иван Ванюк, — провели исследования и сделали заключение, что в курятник пробрался хорь. Этот хищник может выпить кровь у нескольких особей, а потом душит остальных.

Главный ветврач советует в подобных случаях обращаться в ветслужбу, так как причины мора птицы могут разными.

Лесные хорьки любят селиться в небольших лесных массивах и рощах, его называют «опушечным» хищником, так как опушки лесов являются его типичным местом охоты. В качестве постоянных убежищ чаще всего используются естественные укрытия — кучи валежника, кладки дров, прогнившие пни, стога сена. Это типичный мышеед, но когда поселяется рядом с человеком, может нападать на домашних птиц, кроликов.