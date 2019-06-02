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Хорь виноват? В Лунинце - массовый мор кур
03.06.2019 06:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайоне Сельхозтехника Лунинца — массовый мор кур,
Жительница улицы Савицкого открыла утром курятник и была шокирована увиденным: 9 взрослых кур-несушек и большой петух лежали мертвыми. Вокруг все было в перьях, видимых повреждений на птице не было — только на нескольких курах женщина заметила небольшие ранки возле гребешка. Курятник на ночь был заперт, лишь открыто небольшое окошко сверху.
Как оказалось, беда случилась не в одном частном хозяйстве. Соседи рассказали, что аналогичные ЧП произошли во дворах на улицах Ильина и Давыдова. У некоторых за ночь пропало до 20−25 кур.
За комментарием «Медиа-Полесье» обратилось к главному ветеринарному врачу Лунинецкого района Ивану Ванюку. По его словам, в эти дни никто из лунинчан в ветеринарную станцию по поводу мора кур не обращался. Немного раньше поступило обращение от жителя деревни Вулька 2, где за ночь погибло 10 кур.
— Специалисты ветслужбы выехали на место, — отметил Иван Ванюк, — провели исследования и сделали заключение, что в курятник пробрался хорь. Этот хищник может выпить кровь у нескольких особей, а потом душит остальных.
Главный ветврач советует в подобных случаях обращаться в ветслужбу, так как причины мора птицы могут разными.
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У некоторых за ночь пропало до 20−25 кур.
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