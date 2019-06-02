Жара и дожди. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Предстоящая неделя будет очень теплой и, преимущественно, солнечной. Правда, время от времени будет идти дождь, а в пятницу синоптики обещают даже грозу.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сегодня, 3 июня, будет до +23°С, ясно, без осадков, слабый ветер.

Во вторник, 4 июня, — до +26°C, ясно и без осадков

В среду, 5 июня, станет еще теплее. Воздух днем прогреется до + 27 °C. Будет преимущественно ясно, но днем — переменная облачность и возможен дождь

В четверг, 6 июня, переменная облачность, днем и вечером — дожди. Температура воздуха днем — до +27°С.

В пятницу, 7 июня, — до +29°C, небольшая облачность. Днем дождь и возможна гроза.

Хорошей недели вам, друзья!

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