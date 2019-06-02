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Жара и дожди. Погода в Гродно на неделе
03.06.2019 06:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящая неделя будет очень теплой и, преимущественно, солнечной. Правда, время от времени будет идти дождь, а в пятницу синоптики
Сегодня, 3 июня, будет до +23°С, ясно, без осадков, слабый ветер.
Во вторник, 4 июня, — до +26°C, ясно и без осадков
В среду, 5 июня, станет еще теплее. Воздух днем прогреется до + 27 °C. Будет преимущественно ясно, но днем — переменная облачность и возможен дождь
В четверг, 6 июня, переменная облачность, днем и вечером — дожди. Температура воздуха днем — до +27°С.
В пятницу, 7 июня, — до +29°C, небольшая облачность. Днем дождь и возможна гроза.
Хорошей недели вам, друзья!
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Предстоящая неделя будет очень теплой и преимущественно солнечной. Правда, время от времени будет идти дождь, а в пятницу синоптики обещают грозу.
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