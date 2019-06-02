Вот это жара (огородникам - приготовиться)! Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Июнь прилежно исполняет свои обязанности — впереди гомельчан ожидает настоящее лето. Дачникам придется непросто — поливать и поливать, — а вот детям должно понравиться.





Первая летняя неделя будет не просто жаркой, а очень жаркой.

В понедельник — ясно и +26ºС.

Во вторник и среду — 28ºС и без осадков.

В четверг — уже +32ºС!

Но это еще не рекорд: в пятницу — внимание! — до +34ºС!

Хорошей недели нам, друзья!

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