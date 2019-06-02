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Вот это жара (огородникам - приготовиться)! Погода в Гомеле на неделе
03.06.2019 06:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июнь прилежно исполняет свои обязанности — впереди гомельчан ожидает настоящее лето. Дачникам придется непросто — поливать и поливать, — а вот детям должно понравиться.
Первая летняя неделя будет не просто жаркой, а очень жаркой.
В понедельник — ясно и +26ºС.
Во вторник и среду — 28ºС и без осадков.
В четверг — уже +32ºС!
Но это еще не рекорд: в пятницу — внимание! — до +34ºС!
Хорошей недели нам, друзья!
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Огороды нужно поливать и поливать, а вот детям должно понравиться.
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