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До +32°С - и это в Витебске (юг страны завидует!): погода в первую летнюю неделю
03.06.2019 06:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе ударит жара — в пятницу до +32°С, будет много солнца. Причем в Витебске в этот день будет даже теплее, чем в южном Бресте, удивляет нас
В понедельник, 3 июня, — до 20 °C.
Во вторник, 4 июня, воздух днем прогреется до +24°С. Ясно, без осадков.
В среду, 5 июня, станет теплее еще на два градуса, чем накануне.
В четверг, 6 июня, столбик термометра покажет уже до +28°С.
В пятницу, 7 июня, по предварительному прогнозу, температура составит +30…32°С. Днем на небе ни облачка, но к вечеру ожидается дождь.
Хорошей недели нам, друзья!
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Радуемся настоящему лету, которое прямо со старта дарит июнь.
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