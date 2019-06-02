До +32°С - и это в Витебске (юг страны завидует!): погода в первую летнюю неделю

Источник материала: Tut.by

На неделе ударит жара — в пятницу до +32°С, будет много солнца. Причем в Витебске в этот день будет даже теплее, чем в южном Бресте, удивляет нас pogoda.by . Так что радуемся настоящему лету, которое прямо со старта дарит июнь.





В понедельник, 3 июня, — до 20 °C.

Во вторник, 4 июня, воздух днем прогреется до +24°С. Ясно, без осадков.

В среду, 5 июня, станет теплее еще на два градуса, чем накануне.

В четверг, 6 июня, столбик термометра покажет уже до +28°С.

В пятницу, 7 июня, по предварительному прогнозу, температура составит +30…32°С. Днем на небе ни облачка, но к вечеру ожидается дождь.

Хорошей недели нам, друзья!

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