Обещают до +33°С, но иногда - дожди. Погода в Бресте на неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет жаркой, но возможны дожди, обещает pogoda.by .





Понедельник будет солнечным. Температура воздуха — +22…24°С.

Во вторник на пару градусов теплее, но во второй половине дня возможны дожди. Вероятна гроза.

В среду и четверг столбик термометра поднимется еще выше — до +28°С. Днем — дожди и грозы.

В пятницу днем воздух прогреется до 29 °C. Утром будет облачно, во второй половине дня — небольшой дождь.

Температурный рекорд этой недели может поставить суббота: по предварительному прогнозу, днем будет до +33°С.

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