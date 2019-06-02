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Обещают до +33°С, но иногда - дожди. Погода в Бресте на неделе
03.06.2019 06:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет жаркой, но возможны дожди, обещает
Понедельник будет солнечным. Температура воздуха — +22…24°С.
Во вторник на пару градусов теплее, но во второй половине дня возможны дожди. Вероятна гроза.
В среду и четверг столбик термометра поднимется еще выше — до +28°С. Днем — дожди и грозы.
В пятницу днем воздух прогреется до 29 °C. Утром будет облачно, во второй половине дня — небольшой дождь.
Температурный рекорд этой недели может поставить суббота: по предварительному прогнозу, днем будет до +33°С.
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На этой неделе в Бресте будет жарко, но возможны дожди.
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