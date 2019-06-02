10-летний Влад Якимович из Бреста удивил Максима Галкина в передаче «Лучше всех»

Источник материала: Tut.by

2 июня 10-летний брестчанин Влад Якимович выступил в передаче Максима Галкина «Лучше всех».

Видео: Красный квадрат (выступление Влада с 1.09.00)

Влад учится в пятом классе. У него генетическое заболевание — скелетная дисплазия (нарушение роста трубчатых костей), ранее писала газета «Заря». На передачу мальчишку пригласили редакторы, увидев в инстаграме его фото с белорусским пловцом-паралимпийцем Алексеем Талаем.

На вопрос ведущего программы Максима Галкина, что бы Влад посоветовал посмотреть ему в Бресте, парнишка предложил посетить Брестскую крепость.

На сцене юный брестчанин исполнил «Песню о Маленьком Трубаче». Максим Галкин похвалил Влада.

— Ты потрясающе спел эту песню.

На прощание Владу вручили медаль и рюкзак со сладостями.