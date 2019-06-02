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10-летний Влад Якимович из Бреста удивил Максима Галкина в передаче «Лучше всех»
03.06.2019 07:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 июня 10-летний брестчанин Влад Якимович выступил в передаче Максима Галкина «Лучше всех».
Видео:
Влад учится в пятом классе. У него генетическое заболевание — скелетная дисплазия (нарушение роста трубчатых костей), ранее
На вопрос ведущего программы Максима Галкина, что бы Влад посоветовал посмотреть ему в Бресте, парнишка предложил посетить Брестскую крепость.
На сцене юный брестчанин исполнил «Песню о Маленьком Трубаче». Максим Галкин похвалил Влада.
— Ты потрясающе спел эту песню.
На прощание Владу вручили медаль и рюкзак со сладостями.
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Юный брестчанин исполнил «Песню о Маленьком Трубаче».
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