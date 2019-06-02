«Секонд» под угрозой, стрельба в США, бедные свиньи, концерт Тимы и финал ЛЧ - все за выходные

Ну как вам первые летние выходные? Просто прелесть, не правда ли? Новости нас, конечно, не всегда радовали (но об этом — ниже, пока же можете проверить, не пропустили ли вы чего важного на прошлой неделе), а вот погодку бы такую на все три ближайших месяца! Чтобы вы не гадали, каким будет это лето, мы все узнали: российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали нам, какой погоды ждать. Давление, кстати, «на погоду» не шалит?..
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Пока вы мирно отдыхали в выходные, в стране вероломно подняли цены на топливо. Если кто-то еще не привык и не в курсе — то вот здесь все подробности.
Помните несчастных голодных свиней из рогачевского «Заречья»? Чиновники объяснили, почему в крупном хозяйстве от голода дохли животные. А, и еще мы узнали, что силовики отпустили директора — продержали 72 часа и, видимо, не нашли оснований предъявить обвинение и взять под стражу. Если помните, работники хозяйства его ни в чем не винили, называли «таким же заложником ситуации».
Если вы все еще не «купляеце беларускае», то скоро, боимся, вас заставят: уже и секонд-хэнд кое-кому не нравится — государство, похоже, планирует серьезно за него взяться. «Хочется, чтобы наши люди были одеты, и красиво одеты, в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий (…), чтобы любовь к белорусской одежде у населения только прирастала». Скажите, чиновники, вы давно сопоставляли цены на белорусское с зарплатами тех самых белорусов (хотя и за них, вроде, планируют взяться)?
Ну, а если вы хотите уехать в США (тс-с-с-с, никому не говорите!), то срочно проверьте свои соцсети: Штаты ужесточили миграционные правила — и вот вам подробности.
Минск опять лишился главного архитектора: последний пробыл в должности всего около месяца. Что не так?
Мы побывали в Боровлянах, в детском онкоцентре — там открыли уникальную лабораторию, где будут лечить рак у детей новым и редким методом. Давайте расскажем подробнее здесь, ну и заодно сообщим, что у РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии — новый директор. Профессор Ольга Алейникова, которая возглавляла центр 23 года, теперь будет заниматься другим.
В Минск вчера прилетел новый посол РоссииДмитрий Мезенцев. Если вы забыли, что он из себя представляет, то вам сюда, а если не читали, как бывший посол Суриков отозвался о бывшем после Бабиче — то сюда.
В субботу в Дзержинске в России, на заводе, в цехе, где производят тротил, прогремело несколько взрывов. Пострадавших уже под сотню, но жертв, к счастью, нет.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
СМИ сообщили, что создана масонская Великая ложа Беларуси. Если вам интересно, что все это значит и кто стал Великим мастером — срочно сюда. Оказывается, Беларусь была последним в Европе государством, где еще не было своей Великой ложи.
А вот история о том, как в тихих и небольших Ошмянах вдруг появился инициативный минчанин — и ну давай «рухаць футбол». Да так, что не может остановиться. Сначала Александр создал здесь первую в Гродненской области частную школу футбола. Потом набрал несколько групп в Островце. А теперь идет дальше — рассказываем, куда. Очень правильный у человека взгляд на подготовку и отношение к детям, вот правда!
Друзья, а вы любите спаржу? Нет, не ту, которой часто называют обычную стручковую фасоль или полуфабрикат из соевых бобов из салатов с морковью по-корейски. Настоящая-то спаржа не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим! К сожалению, это пока экзотический овощ на нашем столе — килограмм иностранной в магазинах стоит около 40 рублей. А вот бывший менеджер Тамара взяла и научилась по интернету выращивать эту диковинку в наших условиях — и теперь поставляет ее в рестораны и крупную торговую сеть. Мы пробовали ее спаржу — м-м-м-м, вам обязательно нужно знать, что это за чудо!
Смотрите, какой интересный кейс в Витебске. Дольщики строили себе квартиры — по одной цене. Построили, въехали. Потом УКС стал продавать оставшиеся квартиры со скидкой — и соседи возмутились: это, простите, как? Мы почему заключили договоры, когда стоимость метра была выше аж на 9%? Нам квартиры достанутся по разным ценам? В общем, люди потребовали, чтобы для всех были одинаковые условия — и их даже поддержало министерство. Но что дальше?
В Верхнем городе в столице в субботу прошел День Швеции: работали разные площадки, были мастер-классы, лекции, а вечером выступила победительница «Евровидения-2012» — Лорин. Смотрите, как ярко и интересно!
После ремонта в районе Немиги в столице открыли старую пожарную часть и памятник пожарному. И вы не поверите — его можно (и даже нужно!) трогать: это, обещают, на счастье, а не к протоколу. Сейчас, наверное, половина МВД сидит и радуется, что наконец-то отстанут от городового, и им работы будет меньше.
По Минску в выходные прошла процессия Божьего тела. Особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Знакомьтесь — Евгений из Могилева. Основное его занятие — эпатировать местных. То он сидит на ковре напротив горисполкома и играет в игры, то жарит картоху на разделительной полосе оживленной улицы Королева, то лежит на дереве с ноутбуком в руках в лютый мороз… Зачем ему все это надо вообще?!
Хотите прочесть исповедь офицера белорусского НКВД? «Из Минска последовало распоряжение арестовать эту организацию и расстрелять. Я был послан в деревню Дуброву к одному из участников этой „организации“ произвести обыск и арестовать его. Во время обыска я обнаружил в соломе мешок с негодным оружием… Уже тогда я почувствовал, что этому бедняге оружие кто-то подложил». Несколько очень страшных историй из нашей истории — здесь.