«Секонд» под угрозой, стрельба в США, бедные свиньи, концерт Тимы и финал ЛЧ - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну как вам первые летние выходные? Просто прелесть, не правда ли? Новости нас, конечно, не всегда радовали (но об этом — ниже, пока же можете проверить, не пропустили ли вы чего важного на прошлой неделе ), а вот погодку бы такую на все три ближайших месяца! Чтобы вы не гадали, каким будет это лето, мы все узнали: российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали нам, какой погоды ждать . Давление, кстати, «на погоду» не шалит ?..





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

СМИ сообщили, что создана масонская Великая ложа Беларуси . Если вам интересно, что все это значит и кто стал Великим мастером — срочно сюда . Оказывается, Беларусь была последним в Европе государством, где еще не было своей Великой ложи.

. Если вам интересно, что все это значит и кто стал Великим мастером — . Оказывается, Беларусь была последним в Европе государством, где еще не было своей Великой ложи. Вы обязательно должны прочесть истории тех, кто в детстве пережил развод родителей . Вы же и сами теперь родители, правда? Какой жизнь будет дальше, когда мама и папа — больше не одна семья? Четыре наших героя, которые в детстве пережили развод родителей, откровенно рассказали, ч то чувствовали при разводе, смогли ли простить родителей — и почему иногда после этого становится проще .

. Вы же и сами теперь родители, правда? Какой жизнь будет дальше, когда мама и папа — больше не одна семья? Четыре наших героя, которые в детстве пережили развод родителей, откровенно рассказали, ч . А вот история о том, как в тихих и небольших Ошмянах вдруг появился инициативный минчанин — и ну давай «рухаць футбол» . Да так, что не может остановиться. Сначала Александр создал здесь первую в Гродненской области частную школу футбола. Потом набрал несколько групп в Островце. А теперь идет дальше — рассказываем, куда . Очень правильный у человека взгляд на подготовку и отношение к детям, вот правда!

. Да так, что не может остановиться. Сначала Александр создал здесь первую в Гродненской области частную школу футбола. Потом набрал несколько групп в Островце. . Очень правильный у человека взгляд на подготовку и отношение к детям, вот правда! Друзья, а вы любите спаржу? Нет, не ту, которой часто называют обычную стручковую фасоль или полуфабрикат из соевых бобов из салатов с морковью по-корейски. Настоящая-то спаржа не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим! К сожалению, это пока экзотический овощ на нашем столе — килограмм иностранной в магазинах стоит около 40 рублей. А вот бывший менеджер Тамара взяла и научилась по интернету выращивать эту диковинку в наших условиях — и теперь м-м-м-м, вам обязательно нужно знать, что это за чудо ! поставляет ее в рестораны и крупную торговую сеть. Мы пробовали ее спаржу —





Смотрите, какой интересный кейс в Витебске . Дольщики строили себе квартиры — по одной цене. Построили, въехали. Потом УКС стал продавать оставшиеся квартиры со скидкой — и соседи возмутились: это, простите, как? Мы почему заключили договоры, когда стоимость метра была выше аж на 9%? Нам квартиры достанутся по разным ценам? В общем, люди потребовали, чтобы для всех были одинаковые условия — и их даже поддержало министерство. Но что дальше ?

. Дольщики строили себе квартиры — по одной цене. Построили, въехали. Потом УКС стал продавать оставшиеся квартиры со скидкой — и соседи возмутились: это, простите, как? Мы почему заключили договоры, когда стоимость метра была выше аж на 9%? Нам квартиры достанутся по разным ценам? В общем, люди потребовали, чтобы для всех были одинаковые условия — и их даже поддержало министерство. ? В Верхнем городе в столице в субботу прошел День Швеции : работали разные площадки, были мастер-классы, лекции, а вечером выступила победительница «Евровидения-2012» — Лорин. Смотрите, как ярко и интересно !

: работали разные площадки, были мастер-классы, лекции, а вечером выступила победительница «Евровидения-2012» — Лорин. ! После ремонта в районе Немиги в столице открыли старую пожарную часть и памятник пожарному . И вы не поверите — его можно (и даже нужно!) трогать : это, обещают, на счастье, а не к протоколу. Сейчас, наверное, половина МВД сидит и радуется, что наконец-то отстанут от городового, и им работы будет меньше .

. И вы не поверите — : это, обещают, на счастье, а не к протоколу. Сейчас, наверное, половина МВД сидит и радуется, что наконец-то отстанут от городового, . По Минску в выходные прошла процессия Божьего тела. Особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже .





Знакомьтесь — Евгений из Могилева. Основное его занятие — эпатировать местных . То он сидит на ковре напротив горисполкома и играет в игры, то жарит картоху на разделительной полосе оживленной улицы Королева, то лежит на дереве с ноутбуком в руках в лютый мороз… Зачем ему все это надо вообще ?!

. То он сидит на ковре напротив горисполкома и играет в игры, то жарит картоху на разделительной полосе оживленной улицы Королева, то лежит на дереве с ноутбуком в руках в лютый мороз… ?! А в субботу в Гродно под открытым небом прошел концерт Тимы Белорусских. Стены гродненского Нового замка, конечно, такого еще не видели. Несколько сотен мальчишек и девчонок танцевали, кричали, визжали, пели и поднимали самодельные плакаты с надписями «Тима — лучший» . Да что там девчонок-подростков! Кажется, у нашей Оли Комягиной (матери двоих детей между прочим, — хотя какая разница, когда в душе тебе все еще 15!) теперь тоже «незабудка — любимый цветок»!





Хотите прочесть исповедь офицера белорусского НКВД? «Из Минска последовало распоряжение арестовать эту организацию и расстрелять. Я был послан в деревню Дуброву к одному из участников этой „организации“ произвести обыск и арестовать его. Во время обыска я обнаружил в соломе мешок с негодным оружием… Уже тогда я почувствовал, что этому бедняге оружие кто-то подложил». Несколько очень страшных историй из нашей истории — здесь .

О СПОРТЕ





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Кстати! Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07.00, а на 07.04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна? Берегите себя, друзья — и позитивной нам всем недели!

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