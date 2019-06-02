﻿ «Секонд» под угрозой, стрельба в США, бедные свиньи, концерт Тимы и финал ЛЧ - все за выходные. 21.by
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«Секонд» под угрозой, стрельба в США, бедные свиньи, концерт Тимы и финал ЛЧ - все за выходные

03.06.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну как вам первые летние выходные? Просто прелесть, не правда ли? Новости нас, конечно, не всегда радовали (но об этом — ниже, пока же можете проверить, не пропустили ли вы чего важного на прошлой неделе), а вот погодку бы такую на все три ближайших месяца! Чтобы вы не гадали, каким будет это лето, мы все узнали: российские и американские синоптики и специалист по народным приметам рассказали нам, какой погоды ждать. Давление, кстати, «на погоду» не шалит?..


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


  • Если вы все еще не «купляеце беларускае», то скоро, боимся, вас заставят: уже и секонд-хэнд кое-кому не нравится — государство, похоже, планирует серьезно за него взяться. «Хочется, чтобы наши люди были одеты, и красиво одеты, в нашу продукцию. Будем прикладывать максимум усилий (…), чтобы любовь к белорусской одежде у населения только прирастала». Скажите, чиновники, вы давно сопоставляли цены на белорусское с зарплатами тех самых белорусов (хотя и за них, вроде, планируют взяться)?
  • Ну, а если вы хотите уехать в США (тс-с-с-с, никому не говорите!), то срочно проверьте свои соцсети: Штаты ужесточили миграционные правила — и вот вам подробности.
  • Если у вас есть кусочек Bitcoin — радуйтесь: один миллиардер решил купить 25% от всей эмиссии — и монета должна подорожать. Подробности вашего будущего обогащения — здесь.
  • Минск опять лишился главного архитектора: последний пробыл в должности всего около месяца. Что не так?
  • Мы побывали в Боровлянах, в детском онкоцентре — там открыли уникальную лабораторию, где будут лечить рак у детей новым и редким методом. Давайте расскажем подробнее здесь, ну и заодно сообщим, что у РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии — новый директор. Профессор Ольга Алейникова, которая возглавляла центр 23 года, теперь будет заниматься другим.
  • В Минск вчера прилетел новый посол России Дмитрий Мезенцев. Если вы забыли, что он из себя представляет, то вам сюда, а если не читали, как бывший посол Суриков отозвался о бывшем после Бабиче — то сюда.
  • В субботу в Дзержинске в России, на заводе, в цехе, где производят тротил, прогремело несколько взрывов. Пострадавших уже под сотню, но жертв, к счастью, нет.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • СМИ сообщили, что создана масонская Великая ложа Беларуси. Если вам интересно, что все это значит и кто стал Великим мастером — срочно сюда. Оказывается, Беларусь была последним в Европе государством, где еще не было своей Великой ложи.
  • Вы обязательно должны прочесть истории тех, кто в детстве пережил развод родителей. Вы же и сами теперь родители, правда? Какой жизнь будет дальше, когда мама и папа — больше не одна семья? Четыре наших героя, которые в детстве пережили развод родителей, откровенно рассказали, что чувствовали при разводе, смогли ли простить родителей — и почему иногда после этого становится проще.
  • А вот история о том, как в тихих и небольших Ошмянах вдруг появился инициативный минчанин — и ну давай «рухаць футбол». Да так, что не может остановиться. Сначала Александр создал здесь первую в Гродненской области частную школу футбола. Потом набрал несколько групп в Островце. А теперь идет дальше — рассказываем, куда. Очень правильный у человека взгляд на подготовку и отношение к детям, вот правда!
  • Друзья, а вы любите спаржу? Нет, не ту, которой часто называют обычную стручковую фасоль или полуфабрикат из соевых бобов из салатов с морковью по-корейски. Настоящая-то спаржа не имеет ничего общего ни с тем, ни с другим! К сожалению, это пока экзотический овощ на нашем столе — килограмм иностранной в магазинах стоит около 40 рублей. А вот бывший менеджер Тамара взяла и научилась по интернету выращивать эту диковинку в наших условиях — и теперь поставляет ее в рестораны и крупную торговую сеть. Мы пробовали ее спаржу — м-м-м-м, вам обязательно нужно знать, что это за чудо!


  • Смотрите, какой интересный кейс в Витебске. Дольщики строили себе квартиры — по одной цене. Построили, въехали. Потом УКС стал продавать оставшиеся квартиры со скидкой — и соседи возмутились: это, простите, как? Мы почему заключили договоры, когда стоимость метра была выше аж на 9%? Нам квартиры достанутся по разным ценам? В общем, люди потребовали, чтобы для всех были одинаковые условия — и их даже поддержало министерство. Но что дальше?
  • В Верхнем городе в столице в субботу прошел День Швеции: работали разные площадки, были мастер-классы, лекции, а вечером выступила победительница «Евровидения-2012» — Лорин. Смотрите, как ярко и интересно!
  • После ремонта в районе Немиги в столице открыли старую пожарную часть и памятник пожарному. И вы не поверите — его можно (и даже нужно!) трогать: это, обещают, на счастье, а не к протоколу. Сейчас, наверное, половина МВД сидит и радуется, что наконец-то отстанут от городового, и им работы будет меньше.
  • По Минску в выходные прошла процессия Божьего тела. Особое значение этот праздник имеет для детей, которые в этом году впервые причащались. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.


  • Знакомьтесь — Евгений из Могилева. Основное его занятие — эпатировать местных. То он сидит на ковре напротив горисполкома и играет в игры, то жарит картоху на разделительной полосе оживленной улицы Королева, то лежит на дереве с ноутбуком в руках в лютый мороз… Зачем ему все это надо вообще?!
  • А в субботу в Гродно под открытым небом прошел концерт Тимы Белорусских. Стены гродненского Нового замка, конечно, такого еще не видели. Несколько сотен мальчишек и девчонок танцевали, кричали, визжали, пели и поднимали самодельные плакаты с надписями «Тима — лучший». Да что там девчонок-подростков! Кажется, у нашей Оли Комягиной (матери двоих детей между прочим, — хотя какая разница, когда в душе тебе все еще 15!) теперь тоже «незабудка — любимый цветок»!


  • Хотите прочесть исповедь офицера белорусского НКВД? «Из Минска последовало распоряжение арестовать эту организацию и расстрелять. Я был послан в деревню Дуброву к одному из участников этой „организации“ произвести обыск и арестовать его. Во время обыска я обнаружил в соломе мешок с негодным оружием… Уже тогда я почувствовал, что этому бедняге оружие кто-то подложил». Несколько очень страшных историй из нашей истории — здесь.

О СПОРТЕ


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Кстати! Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 07.00, а на 07.04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна? Берегите себя, друзья — и позитивной нам всем недели!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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