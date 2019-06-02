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Почему нас тошнит? Рассказываем в картинках
03.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тошнота, изжога, диарея. Кто из нас хоть раз в жизни не сталкивался с проблемами пищеварения? Из-за чего возникают эти малоприятные симптомы и как работает их механизм — рассказываем в инфографике.
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Разбираем механизмы рвоты, диареи, вздутия и изжоги.
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