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Почему нас тошнит? Рассказываем в картинках

03.06.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тошнота, изжога, диарея. Кто из нас хоть раз в жизни не сталкивался с проблемами пищеварения? Из-за чего возникают эти малоприятные симптомы и как работает их механизм — рассказываем в инфографике.



 


 
 
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Разбираем механизмы рвоты, диареи, вздутия и изжоги.
 
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