ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара идет! В Могилеве на неделе - до +32 градусов

03.06.2019 09:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как отдохнули в первые выходные лета, друзья? Надеемся, что на неделю вперед, потому что погода в Могилеве будет всеми силами манить вас гулять и уплетать мороженое. В ближайшие дни столбик термометра грозит добраться аж до отметки +32°С! А уже в выходные около +25°С и дожди с грозами, но это пока предварительный прогноз.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 3 июня, будет солнечно и до +21°С.

Во вторник будет уже до +24°С, и температура воздуха начнет расти с каждым днем.

В среду, 5 июня, — +16…+25°С, ясно.

Жара усилится в четверг — будет +19…+28°С. Днем прогнозируют спасительный в этом случае порывистый ветер.

В пятницу, 7 июня, нас ожидает до +32°С и, возможно, небольшой дождь днем и гроза ночью.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY каждый день.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот выходные будут не такими жаркими, и еще - с дождями.
 
Новости дня
Новости общества
 
Почему нас тошнит? Рассказываем в картинках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика