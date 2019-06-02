Жара идет! В Могилеве на неделе - до +32 градусов

Источник материала: Tut.by

Как отдохнули в первые выходные лета, друзья? Надеемся, что на неделю вперед, потому что погода в Могилеве будет всеми силами манить вас гулять и уплетать мороженое. В ближайшие дни столбик термометра грозит добраться аж до отметки +32°С! А уже в выходные около +25°С и дожди с грозами, но это пока предварительный прогноз.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 3 июня, будет солнечно и до +21°С.

Во вторник будет уже до +24°С, и температура воздуха начнет расти с каждым днем.

В среду, 5 июня, — +16…+25°С, ясно.

Жара усилится в четверг — будет +19…+28°С. Днем прогнозируют спасительный в этом случае порывистый ветер.

В пятницу, 7 июня, нас ожидает до +32°С и, возможно, небольшой дождь днем и гроза ночью.

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