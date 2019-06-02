|
Жара идет! В Могилеве на неделе - до +32 градусов
03.06.2019 09:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как отдохнули в первые выходные лета, друзья? Надеемся, что на неделю вперед, потому что погода в Могилеве будет всеми силами манить вас гулять и уплетать мороженое. В ближайшие дни столбик термометра грозит добраться аж до отметки +32°С! А уже в выходные около +25°С и дожди с грозами, но это пока предварительный прогноз.
Сегодня, 3 июня, будет солнечно и до +21°С.
Во вторник будет уже до +24°С, и температура воздуха начнет расти с каждым днем.
В среду, 5 июня, — +16…+25°С, ясно.
Жара усилится в четверг — будет +19…+28°С. Днем прогнозируют спасительный в этом случае порывистый ветер.
В пятницу, 7 июня, нас ожидает до +32°С и, возможно, небольшой дождь днем и гроза ночью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот выходные будут не такими жаркими, и еще - с дождями.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)