Служат земляки: «Застава – это большая семья»

Источник материала: Навiны Палесся





Считает Александр Гришко из аг. Бережное, который недавно вернулся из армии и полон свежих впечатлений о пограничных буднях. И он знает, о чём говорит не понаслышке, ведь ему довелось служить на двух заставах «Сварынь» и «Дивин» Пинского пограничного отряда. На первой – старшим инспектором, на второй – санинструктором.

До армии Саша отучился в Пинском медицинском колледже на медбрата, затем работал заведующим отделения сестринского ухода в центральной поликлинике Волкова. Поэтому неудивительно, что в армии учли умения его гражданской специальности. Следить за здоровьем личного состава, поддерживать санитарное состояние заставы и т. д. на первых порах помогал старшина – старший прапорщик Павел Дель. Затем Александр вошёл в курс дела и отлично справлялся с возложенными на него обязанностями.

Да, застава – это большая семья, где все знают и поддерживают друг друга. Там особая атмосфера пограничного братства. Начиная с самого банального, но не маловажного – с кухни.

— Очень вкусно кормят. Кстати, готовят наши ребята, — рассказывает Саша.

На заставу иногда приезжали экскурсии (в целях профориентации), чтобы ближе познакомиться с бытом пограничников. Многих удивлял и восхищал тот факт, что, охраняя крайние рубежи страны, пограничники находятся в постоянной боевой готовности. Пройти десятки километров в полной амуниции, в тяжёлых берцах, с автоматами, охраняя покой мирных жителей, – дело для настоящих мужчин. И именно пограничная служба наделяет военнослужащих стальной закалкой и чувством повышенной ответственности за себя и свою страну.

— Армия – хорошая школа жизни, которая дала мне много положительных качеств, — делится с корреспондентом Александр.

Как медик, он отлично понимает все «бонусы» здорового образа жизни – занимается спортом. Любит баскетбол и настольный теннис. Ещё одно его хобби – автомобили.

Этот подтянутый высокий юноша некоторое время обдумывал свой дальнейший профессиональный путь. И хотя добрая половина корреспондентов женского пола настоятельно рекомендовала ему идти в модели (и рост, и внешность позволяют!), Александр на провокации не поддаётся. Такие виражи в судьбе ему не интересны. Парень решил не изменять любимой профессии — он окончательно и бесповоротно выбрал медицину!

Лилия ГУЩА

На снимке: Александр Гришко

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