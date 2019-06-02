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После события. Как в охране

03.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

 

После события. Как в охране
Накануне Дня защиты детей  сотрудниками Столинского отделения Департамента охраны была проведена информационная акция «Спокойствие, надёжность, безопасность» для учащихся аграрно-экономического колледжа.

Окунуться  в интересную жизнь сотрудников охраны ребятам помогли вриод начальника Столинского Департамента охраны Николай Яхновец, командир взвода Геннадий Дриневский, милиционер-водитель Дмитрий Горегляд…   

Учащимся колледжа  продемонстрировали спецсредства и служебный автомобиль, возле которых и юноши, и девушки охотно делали селфи.

Но самые приятные эмоции, конечно же, вызвала служебная собака по кличке Вега и её способности, которые она демонстрировала под чутким руководством милиционера-кинолога Александра Юркевича и с участием учебного нарушителя.

Лилия ГУЩА

 
 
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  Накануне Дня защиты детей  сотрудниками Столинского отделения Департамента охраны была проведена информационная акция «Спокойствие, надёжность, безопасность»...
 
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