После события. Как в охране

Источник материала: Навiны Палесся



Накануне Дня защиты детей сотрудниками Столинского отделения Департамента охраны была проведена информационная акция «Спокойствие, надёжность, безопасность» для учащихся аграрно-экономического колледжа.

Окунуться в интересную жизнь сотрудников охраны ребятам помогли вриод начальника Столинского Департамента охраны Николай Яхновец, командир взвода Геннадий Дриневский, милиционер-водитель Дмитрий Горегляд…

Учащимся колледжа продемонстрировали спецсредства и служебный автомобиль, возле которых и юноши, и девушки охотно делали селфи.

Но самые приятные эмоции, конечно же, вызвала служебная собака по кличке Вега и её способности, которые она демонстрировала под чутким руководством милиционера-кинолога Александра Юркевича и с участием учебного нарушителя.

Лилия ГУЩА