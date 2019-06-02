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Победителей этапа Брест-Минск международного ралли на электромобилях наградили в НОК

03.06.2019 10:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Победителей этапа Брест-Минск международного ралли на электромобилях наградили в НОК
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей этапа Брест-Минск международного электромобильного марафона "Ралли мира" наградили сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы заезда, который проходит по территории 10 стран Европы, стараются популяризировать передвижение на электротранспорте и на личном примере доказывают, что на автомобиле с электродвигателем можно проехать от Монте-Карло до Санкт-Петербурга.

У здания Национального олимпийского комитета победителей этапа чествовал исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Третье место по маршруту Брест-Минск занял электромобиль "Победа". Известный советский автомобиль переоборудован его владельцем, под капотом у авто один из самых современных двигателей, который позволяет проезжать на одном заряде более 300 км. Второе и первое место заняли пилоты на уже хорошо известных в мире электрокарах Tesla. Серебряным призером стал эстонский экипаж "Успех", а победителем этапа - автомобиль университета Монако под управлением Кристиана Эсноу.

"Этот известный ралли-марафон призван обратить внимание на вопросы по защите окружающей среды, а второе - популяризирует передвижение на электромобилях. Участники уже проехали по Беларуси и успели отметить качество дорог и сервиса на заправочных станциях для электромобилей. Этот проект должен способствовать развитию инфраструктуры для электромобилей у нас в стране", - сказал Виктор Лукашенко.

Он пожелал пилотам уверенно доехать до финиша в Санкт-Петербурге и пригласил участников марафона на II Европейские игры.

Участники марафона прибудут на республиканский полигон для испытаний электромобилей Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, где смогут ознакомиться с выставкой электротранспорта белорусского производства. В качестве гостей в гонке примут участие электромобили, созданные в Объединенном институте машиностроения НАН.

Международный марафон на электромобилях, участники которого уже преодолели более 2 тыс. км, стартовал 27 мая в Монте-Карло и финиширует 6 июня в Санкт-Петербурге.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей этапа Брест-Минск международного электромобильного марафона "Ралли мира" наградили сегодня в Национальном олимпийском...
 
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