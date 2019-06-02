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Минобразования и МТС подпишут в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве

03.06.2019 10:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минобразования и МТС подпишут в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве
Фото Pixabay

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС намерены продолжить совместные образовательные проекты. Соответствующее соглашение на 2019-2020 годы подпишут первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова и генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович. Церемония подписания документа и совместная пресс-конференция состоится 4 июня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Впервые подобное соглашение Министерство образования и МТС подписали в 2016 году. Основная тема сотрудничества - обучение школьников сетевому этикету и кибербезопасности. За это время получили развитие такие социально значимые образовательные проекты, как "Дети в интернете", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса", лекции "Ответственное поведение учителей в сети".

О результатах совместных усилий в области повышения цифровой грамотности школьников и планах по реализации партнерских проектов расскажут участники пресс-конференции.

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-00-58, (029) 679-66-75, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС намерены продолжить совместные образовательные проекты. Соответствующее...
 
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