Минобразования и МТС подпишут в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве

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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси и мобильный оператор МТС намерены продолжить совместные образовательные проекты. Соответствующее соглашение на 2019-2020 годы подпишут первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова и генеральный директор СООО "Мобильные ТелеСистемы" Владимир Карпович. Церемония подписания документа и совместная пресс-конференция состоится 4 июня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Впервые подобное соглашение Министерство образования и МТС подписали в 2016 году. Основная тема сотрудничества - обучение школьников сетевому этикету и кибербезопасности. За это время получили развитие такие социально значимые образовательные проекты, как "Дети в интернете", "IT-лагерь", республиканский конкурс инновационных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса", лекции "Ответственное поведение учителей в сети".

О результатах совместных усилий в области повышения цифровой грамотности школьников и планах по реализации партнерских проектов расскажут участники пресс-конференции.

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