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«Хотел познакомиться». Следователи нашли подозреваемого в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад

03.06.2019 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В убийстве 23-летней жительницы Кричева подозревают местного жителя. Мужчина, который мог напасть с ножом на случайную прохожую 18 лет назад, сейчас отбывает срок, сообщили в Следственном комитете.

Убийство молодой женщины произошло в августе 2001 года. Уголовное дело возбудили, но убийцу не нашли. Спустя почти 18 лет после повторного анализа доказательств следователи пришли к выводу, что это мог быть местный житель.

Мужчине тогда было 20 лет. Сейчас он отбывает срок, судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж.

На допросе подозреваемый признался, что вечером шел домой, встретил по дороге девушку, решил познакомиться. Она отказала, и мужчина разозлился. Он ударил ее в грудь ножом и скрылся. Жертва умерла на месте.

Расследование дела продолжается.

 
Теги: знакомства
 
 
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