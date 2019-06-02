«Хотел познакомиться». Следователи нашли подозреваемого в убийстве девушки в Кричеве 18 лет назад

Источник материала: Tut.by

В убийстве 23-летней жительницы Кричева подозревают местного жителя. Мужчина, который мог напасть с ножом на случайную прохожую 18 лет назад, сейчас отбывает срок, сообщили в Следственном комитете.

Убийство молодой женщины произошло в августе 2001 года. Уголовное дело возбудили, но убийцу не нашли. Спустя почти 18 лет после повторного анализа доказательств следователи пришли к выводу, что это мог быть местный житель.

Мужчине тогда было 20 лет. Сейчас он отбывает срок, судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж.

На допросе подозреваемый признался, что вечером шел домой, встретил по дороге девушку, решил познакомиться. Она отказала, и мужчина разозлился. Он ударил ее в грудь ножом и скрылся. Жертва умерла на месте.

Расследование дела продолжается.