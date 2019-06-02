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Радости вдвое больше!

03.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Погода 1-го июня была замечательная, словно радовалась всему, что происходит вокруг. А на территории храма развернулись выставки: рисунков учеников учащихся борисовских школ на тему православия, творческих работ педагогов и учащихся Борисовского государственного колледжа, книг центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева «Вместе за духовное возрождение», сувенирной продукции и пр.

В мероприятии участвовали епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин и священнослужители Борисовских приходов, офицеры и военнослужащие 72-го ОУЦ, работники библиотек и учреждений медицины, педагоги управления по образованию Борисовского райисполкома во главе с начальником М.Ю. Савенок, жители микрорайона Печи, многочисленные гости.

Торжество началось с Божественной литургии в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Затем духовенство и прихожане совершили Крестный ход вокруг церкви.

Обратившись к участникам мероприятия, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов гвардии полковник В.М. Будик выразил священнослужителям благодарность за духовное воспитание воинов и подрастающего поколения, пожелал детям и родителям мирного неба над головой. Гвардии полковник вручил протоиерею храма святого благоверного князя Дмитрия Донского Сергию сертификаты на дальнейшее благоустройство территории церкви. Также за активное участие в патриотическом воспитании молодежи и в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которое отмечается в этом году, он наградил медалями епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина и протоиерея Сергия Башкирова.

Преосвященнейший Вениамин, в свою очередь, поблагодарил за высокую оценку своего труда, рассказал о жизни и подвигах князя Дмитрия Донского, поздравил с праздничными событиями.

Затем военный оркестр 72 ОУЦ подарил участникам мероприятия концерт духовой музыки. Музыкальный настрой подхватили творческие коллективы БГК и учащиеся СШ №7, подготовившие интересную детскую игровую программу. Здесь же работали игровые площадки, мастер-классы для детей младшего возраста, аквагрим. Были организованы чаепитие, сладкий стол, продажа попкорна. Завершился праздник в Печинском доме культуры веселой программой «Радуга детства».

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ

 
 
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На территории храма святого благоверного князя Дмитрия Донского (микрорайон Печи) состоялись престольный праздник в честь вышеназванного собора и...
 
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