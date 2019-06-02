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В Мозырском районе 11-летний школьник разжигал печь и получил серьезные ожоги
03.06.2019 11:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозырском районе 11-летний ребенок разжигал печь и получил серьезные ожоги. Подробности
Инцидент произошел днем 1 июня в деревне Нагорные. При розжиге отопительной печи мальчик налил бензин в топливник, в результате произошло воспламенение паров и выброс пламени.
С термическими ожогами лица, обеих предплечий, правой кисти руки 1−3 степени 12% тела мальчика доставили в реанимацию.
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С термическими ожогами лица, обеих предплечий, правой кисти руки 1−3 степени 12% тела мальчика доставили в реанимацию.
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