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В Мозырском районе 11-летний школьник разжигал печь и получил серьезные ожоги

03.06.2019 11:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе 11-летний ребенок разжигал печь и получил серьезные ожоги. Подробности сообщили в МЧС.

Инцидент произошел днем 1 июня в деревне Нагорные. При розжиге отопительной печи мальчик налил бензин в топливник, в результате произошло воспламенение паров и выброс пламени.

С термическими ожогами лица, обеих предплечий, правой кисти руки 1−3 степени 12% тела мальчика доставили в реанимацию.

 
 
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С термическими ожогами лица, обеих предплечий, правой кисти руки 1−3 степени 12% тела мальчика доставили в реанимацию.
 
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