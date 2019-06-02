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До +29°С ожидается в Беларуси 4 июня
03.06.2019 11:42 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В предстоящие сутки в Беларуси будет небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем будет до плюс 23-29 градусов.-0-
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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