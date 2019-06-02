В Гродно пес, который зимой покусал первоклассника, снова напал на ребенка

Источник материала: Tut.by

В Гродно стафф, который полгода назад покусал мальчика, снова напал на ребенка. Все произошло 2 июня около летнего кафе. Хозяин собаки был на террасе. В какой-то момент пес накинулся на девочку, которая проходила мимо, сообщает NewGrodno.



Фото: newgrodno.by

— На собаке было что-то в виде текстильного намордника, это и спасло от более серьезных последствий, — рассказала мама ребенка.

Хозяин собаки сразу после инцидента ушел из кафе и забрал пса. Мужчина, который стал свидетелем происшествия, отправился следом и вызвал милицию.

Оказалось, адрес хозяина собаки — Огинского, 43. Этот тот самый пес, который в январе этого года покусал мальчика за лицо.



Фото: newgrodno.by

Милиция составила протокол на мужчину. Родители написали заявление в милицию.

У девочки раны в области левого локтя, а также обширная гематома. Ребенку сейчас необходимо будет пройти курс профилактического лечения от бешенства. Вчера сделали один из шести уколов, назначены антибиотики.



Фото: newgrodno.by

Напомним, первый раз эта же собака покусала ребенка 16 января. Пес напал на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков. Собаку выгуливал третьеклассник, проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка. Мужчина, который стал свидетелем инцидента, сумел оттащить пса.

Стаффордширский терьер — бойцовая, потенциально опасная порода собак. Регистрация таких собак проводится только при наличии справки об обучении владельца и собаки. Согласно Правилам содержания и выгула собак, если собака имеет в холке более 25 см, то выгуливать ее можно только в наморднике и на поводке. Согласно требованиям к содержанию домашних собак, утвержденным Советом министров от 4 июня 2001 г. № 834 с внесенными в него 1 ноября 2006 года постановлением правительства № 1448 изменениями и дополнениями, несовершеннолетним запрещено выгуливать собак потенциально опасных пород.