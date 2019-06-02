ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно пес, который зимой покусал первоклассника, снова напал на ребенка

03.06.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно стафф, который полгода назад покусал мальчика, снова напал на ребенка. Все произошло 2 июня около летнего кафе. Хозяин собаки был на террасе. В какой-то момент пес накинулся на девочку, которая проходила мимо, сообщает NewGrodno.


Фото: newgrodno.by

— На собаке было что-то в виде текстильного намордника, это и спасло от более серьезных последствий, — рассказала мама ребенка.

Хозяин собаки сразу после инцидента ушел из кафе и забрал пса. Мужчина, который стал свидетелем происшествия, отправился следом и вызвал милицию.

Оказалось, адрес хозяина собаки — Огинского, 43. Этот тот самый пес, который в январе этого года покусал мальчика за лицо.


Фото: newgrodno.by

Милиция составила протокол на мужчину. Родители написали заявление в милицию.

У девочки раны в области левого локтя, а также обширная гематома. Ребенку сейчас необходимо будет пройти курс профилактического лечения от бешенства. Вчера сделали один из шести уколов, назначены антибиотики.


Фото: newgrodno.by

Напомним, первый раз эта же собака покусала ребенка 16 января. Пес напал на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков. Собаку выгуливал третьеклассник, проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка. Мужчина, который стал свидетелем инцидента, сумел оттащить пса.

Стаффордширский терьер — бойцовая, потенциально опасная порода собак. Регистрация таких собак проводится только при наличии справки об обучении владельца и собаки. Согласно Правилам содержания и выгула собак, если собака имеет в холке более 25 см, то выгуливать ее можно только в наморднике и на поводке. Согласно требованиям к содержанию домашних собак, утвержденным Советом министров от 4 июня 2001 г. № 834 с внесенными в него 1 ноября 2006 года постановлением правительства № 1448 изменениями и дополнениями, несовершеннолетним запрещено выгуливать собак потенциально опасных пород.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все произошло 2 июня около летнего кафе. Хозяин собаки был на террасе. В какой-то момент пес накинулся на девочку, которая проходила мимо.
 
Новости дня
Новости общества
 
До +29°С ожидается в Беларуси 4 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Горецкий вестник
03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика