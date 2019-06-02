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В Гродно пес, который зимой покусал первоклассника, снова напал на ребенка
03.06.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно стафф, который полгода назад
— На собаке было что-то в виде текстильного намордника, это и спасло от более серьезных последствий, — рассказала мама ребенка.
Хозяин собаки сразу после инцидента ушел из кафе и забрал пса. Мужчина, который стал свидетелем происшествия, отправился следом и вызвал милицию.
Оказалось, адрес хозяина собаки — Огинского, 43. Этот тот самый пес, который в январе этого года покусал мальчика за лицо.
Милиция составила протокол на мужчину. Родители написали заявление в милицию.
У девочки раны в области левого локтя, а также обширная гематома. Ребенку сейчас необходимо будет пройти курс профилактического лечения от бешенства. Вчера сделали один из шести уколов, назначены антибиотики.
Напомним, первый раз эта же собака покусала ребенка 16 января. Пес напал на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков. Собаку выгуливал третьеклассник, проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка. Мужчина, который стал свидетелем инцидента, сумел оттащить пса.
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Все произошло 2 июня около летнего кафе. Хозяин собаки был на террасе. В какой-то момент пес накинулся на девочку, которая проходила мимо.
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