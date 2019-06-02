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Осторожно, будет жарко! Прогноз погоды на неделю

03.06.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси ожидается жаркая погода. Температурный фон будет на 6−8°С выше климатической нормы. В первой половине недели будет преимущественно без осадков, в дальнейшем скажется влияние неустойчивой воздушной массы и местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Во вторник, 4 июня, в области повышенного давления будет без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +9 +15°С, максимальная температура днем +23 +29°С.

В среду, 5 июня, преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западной половине республики пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +11 +18°С, днем воздух прогреется до +23 +29°С.

В четверг, 6 июня, в отдельных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью +13 +19°С, максимальная температура днем +24 +29°С.

В пятницу, 7 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14 +20°С, в дневные часы воздух прогреется до +24 +31°С.

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На этой неделе в Беларуси ожидается жаркая погода. Температурный фон будет на 6−8°С выше климатической нормы.
 
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