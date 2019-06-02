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Когда из-за репетиций парада будут перекрывать движение в центре Минска (и как пойдет транспорт)
03.06.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за тренировок сводной роты почетного караула к параду на 3 июля в течение следующих трех недель будет ограничиваться движение всего транспорта на проспекте Машерова. Об этом
Тренировки будут проходить на проспекте Машерова — от улицы Даумана до проспекта Победителей. Поэтому движение всего транспорта там ограничат с 21.00 до 23.00:
— 3 июня (понедельник) и 6 июня (четверг),
На это время в трассы автобусных маршрутов вносятся изменения.
Так, автобусы № 29, 44, 136 будут следовать в прямом направлении по проспекту Машерова, улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам, с выполнением остановок «Нововиленская», «Выставочный комплекс», а в обратном направлении — по проспекту Победителей, улицам Немига и Максима Богдановича, проспекту Машерова, с выполнением остановок «Гостиница «Юбилейная», и «ст.м. Немига».
Автобусы № 1002-ТК, 1412-ТК отправятся со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях.
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Закрывать проспект Машерова будут в отдельные дни на протяжении трех недель
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