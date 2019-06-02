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Кардершу, похищавшую из белорусских банкоматов, экстрадировали из Румынии
03.06.2019 11:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларусь из Румынии экстрадировали гражданку Молдовы. Женщину обвиняют в серии хищений из банкоматов на территории Беларуси.
В МВД
«Злоумышленники устанавливали на банкоматах скрытые видеокамеры и скиммеры (накладки на картоприемники), а после копировали информацию с магнитных полос банковских карт и ПИН-коды к ним. Затем они изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги. Общая сумма похищенного составила более 630 миллионов неденоминированных белорусских рублей», — сообщили в МВД.
Женщину обвиняют в совершении хищений путем использования компьютерной техники и неправомерном завладении компьютерной информацией. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы. Она скрывалась на территории Евросоюза, с марта 2015 года разыскивалась по линии Интерпола.
Видео:
Румынские пограничники задержали ее при пересечении границы в январе этого года.
Генеральная прокуратура и Следственный комитет Беларуси направили в Румынию запрос о возможности выдачи женщины, в мае румынская сторона удовлетворила просьбу. До принятия решения гражданка Молдовы находилась под временным арестом.
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Женщина обвиняется в серии хищений из банкоматов на территории нашей страны.
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