Кардершу, похищавшую из белорусских банкоматов, экстрадировали из Румынии

Источник материала: Tut.by

В Беларусь из Румынии экстрадировали гражданку Молдовы. Женщину обвиняют в серии хищений из банкоматов на территории Беларуси.

В МВД сообщили , что вместе с группой кардеров из Молдовы женщина с февраля по март 2013 года «промышляла» в Орше, Гомеле и Минске.

«Злоумышленники устанавливали на банкоматах скрытые видеокамеры и скиммеры (накладки на картоприемники), а после копировали информацию с магнитных полос банковских карт и ПИН-коды к ним. Затем они изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги. Общая сумма похищенного составила более 630 миллионов неденоминированных белорусских рублей», — сообщили в МВД.

Женщину обвиняют в совершении хищений путем использования компьютерной техники и неправомерном завладении компьютерной информацией. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы. Она скрывалась на территории Евросоюза, с марта 2015 года разыскивалась по линии Интерпола.

Видео: МВД Беларуси

Румынские пограничники задержали ее при пересечении границы в январе этого года.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет Беларуси направили в Румынию запрос о возможности выдачи женщины, в мае румынская сторона удовлетворила просьбу. До принятия решения гражданка Молдовы находилась под временным арестом.