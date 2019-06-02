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Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские

03.06.2019 11:52 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские, сообщил сегодня журналистам начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Национальной академии наук Беларуси Александр Белевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый белорусский электромобиль, созданный на базе Geely, презентовали в августе 2017 года. С тех пор белорусские ученые разработали также минивэн на базе Joylong. "С компанией Joylong достигнута договоренность по локализации производства компонентов, что является основным этапом создания действительно белорусского электромобиля. Задача этого года - апробирование, обкатка на стендах, а также испытание на электромобиле наших собственных разработок в части силовой электроники, двигателей, батарей. Думаю, к концу года мы начнем поэтапную замену всех комплектующих этого электромобиля на белорусские. Планируем сделать первый образец с полностью белорусскими комплектующими (двигатель, силовая электроника, батарея), а затем презентовать общественности", - сказал Александр Белевич.

В электромобиле на базе Geely раньше батарея была в багажнике. "Сейчас мы уже сделали свою батарею, разместили ее под днищем, как фактически во всех электромобилях. Батарея создана полностью с белорусской электроникой, - отметил начальник центра. - Кроме того, на этой машине мы тестировали белорусские суперконденсаторы, созданные в НПЦ НАН по материаловедению. Они позволяют повысить эффективность работы батареи".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские, сообщил сегодня журналистам...
 
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