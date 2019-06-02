|
Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские
03.06.2019 11:52 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские, сообщил сегодня журналистам начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Национальной академии наук Беларуси Александр Белевич, передает корреспондент БЕЛТА.
Первый белорусский электромобиль,
В электромобиле на базе Geely раньше батарея была в багажнике. "Сейчас мы уже сделали свою батарею, разместили ее под днищем, как фактически во всех электромобилях. Батарея создана полностью с белорусской электроникой, - отметил начальник центра. - Кроме того, на этой машине мы тестировали белорусские суперконденсаторы, созданные в НПЦ НАН по материаловедению. Они позволяют повысить эффективность работы батареи".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые планируют к концу года начать поэтапную замену комплектующих электромобиля на белорусские, сообщил сегодня журналистам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)