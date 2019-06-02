Чтобы попасть на остановку скоростного трамвая, надо будет оплатить проезд

Источник материала: Tut.by

Где может пройти первый маршрут скоростного трамвая и как будет выглядеть дорога для этого вида транспорта. Подробности бизнес-плана сообщает агентство «Минск-Новости».



Минский трамвай. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Минсктранс» и институт «Минскинжпроект» разработали концепцию развития скоростного трамвая в Минске, в частности первой линии, которая должна соединить жилой район Сухарево с центром города.

Как отмечает издание, скоростной трамвай сможет разгоняться до 60 км/ч, в то время как обычный движется со скоростью 12 км/ч. С учетом остановок и замедления хода на эстакадах предполагается, что его средняя скорость составит 35−36 км/ч. Это неплохой показатель для общественного транспорта. Как говорят специалисты, почти метро, но в разы дешевле.

Преимущество на дороге для скоростного трамвая будут обеспечивать двумя способами:

— На небольших перекрестках движение будет регулироваться по принципу зеленой волны. Когда подходит трамвай, для него включается зеленый свет. Остальной транспорт придерживается, — поясняет директор «Минскинжпроекта» Алексей Говорко. — На крупных перекрестках другой вариант: вагон пойдет по эстакаде, построенной над проезжей частью. Так удастся избежать дорожных пробок и максимально сократить время поездки.

Разработчики концепции предложили сделать трамвайные пути посередине улицы. Почему не с краю проезжей части? В этом случае возникнет проблема безопасности пешеходов, ведь рядом с тротуаром пройдет линия скоростного вида транспорта. Проблемы будут и с выездом на улицу машин с дворовых территорий прилегающих жилых кварталов.

Если трамвайный путь пройдет по центру дороги, то для безопасной посадки-высадки пассажиров придется строить подземные пешеходные переходы к каждой остановке. В Минске есть такие на площади Якуба Коласа. Но на скоростном маршруте остановки будут закрытого типа. Чтобы туда попасть, надо оплатить проезд, как в метро, и пройти на посадочную площадку. Такая система действует за границей, например, в Германии и Австрии.

Саму трамвайную линию на проезжей части предлагают оградить специальными конструкциями.

Как сообщалось раньше, линией скоростного трамвая планируют связать микрорайон Сухарево и центр.

Первый маршрут должен пройти по улице Шаранговича, стартуя вблизи МКАД и пересекая улицы Академика Федорова, Лобанка, Горецкого, Тимошенко. Далее — по улицам Пономаренко и Харьковской, минуя перекресток с Берута. Здесь трамвай нырнет в тоннель под 1-м транспортным кольцом и железнодорожными путями и выйдет к станции метро «Молодежная», где предполагается создать городской транспортно-пересадочный узел.

На маршруте планируют построить эстакады на перекрестках с улицами Горецкого, Бельского и 1-м транспортным кольцом. На пересечении с проспектами Пушкина — Жукова понадобится двухуровневая развязка.

Весь маршрут составит чуть более 10 км. Протяженность между остановками — около 1 км. Устройство трамвайной линии потребует расширения существующих улиц, но оно продумано в нынешних красных линиях, то есть не предусматривает сноса строений.

Мэр Минска Анатолий Сивак 11 марта обсуждал появление в Минске линии скоростного трамвая с президентом.

По Генплану линии скоростного трамвая должны появиться не только в Сухарево, но и в Серебрянке. Раньше предполагали, что линию из Серебрянки будут строить первой.

— Но система транспортного обслуживания Серебрянки не вызывает больших нареканий. А вот на западе Минска, где население — 460 тысяч, с транспортным обслуживанием есть большие проблемы, — рассказывал TUT.BY начальник отдела улично-дорожной сети и транспорта УП «Минскградо» Владимир Прищепов.

По словам специалиста, пересадочный узел «Купаловская» — «Октябрьская» уже подошел к пределу своей провозной способности.

— Поэтому было бы уместным в первую очередь строить линию в Сухарево. Эта линия более трудозатратная, но более востребованная.