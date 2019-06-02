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Жаркая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

03.06.2019 12:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Жаркая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первой половине недели на фоне повышенного давления будет преимущественно без осадков, в дальнейшем скажется влияние неустойчивой воздушной массы, местами не обойдется без кратковременных грозовых дождей.

4 июня в области повышенного давления будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-15 тепла, днем - 23-29 градусов.

В среду будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью воздух прогреется до 11-18 градусов, днем - до 23-29.

6 июня, в четверг, в отдельных районах Беларуси ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов, днем - 24-29 тепла.

В пятницу местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью воздух прогреется до 14-20, в дневные часы - до 24-31 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы ожидается на этой неделе в Беларуси, сообщили БЕЛТА в...
 
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