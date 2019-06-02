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Минприроды и ПРООН обсуждают проект по изучению перспектив развития электротранспорта в Беларуси

03.06.2019 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минприроды и ПРООН обсуждают проект по изучению перспектив развития электротранспорта в Беларуси
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и ПРООН обсуждают проект международной технической помощи, который будет направлен на изучение перспектив развития электротранспорта в Беларуси, сообщила на пресс-конференции "Потенциал внедрения зеленых технологий для улучшения качества жизни в городах и регионах Беларуси" начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки министерства Екатерина Кузнецова, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты оценят, насколько расширение сети зарядных станций влияет на увеличение электротранспорта в городах. Первые результаты ведомство рассчитывает получить уже через 1-1,5 года. "Вопрос требует серьезных научных расчетов. И мы сейчас занимаемся подготовкой к этому", - отметила Екатерина Кузнецова.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и ПРООН обсуждают проект международной технической помощи, который будет...
 
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