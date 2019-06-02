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Получал взятки при пособничестве главы охраны. Завершено расследование по делу экс-директора «Оптрона»

03.06.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Выяснилось, что он получал взятки при пособничестве начальника службы безопасности и охраны общества, сообщили в Следственном комитете.


Фото: sk.gov.by

По данным следствия, 13 февраля этого года директор предприятия, находясь на рабочем месте, получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более 20 тысяч долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.

В ходе расследования установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более восьми тысяч рублей.

По данным ведомства, в обоих случаях директор получал незаконное вознаграждение при пособничестве начальника службы безопасности и охраны общества.

Действия бывшего гендиректора квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 430 Получение взятки в особо крупном размере) УК. Начальнику службы безопасности и охраны общества предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 430 (Пособничество в получении взятки, в особо крупном размере) УК.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. На имущество обвиняемых на общую сумму более 85 тысяч рублей наложен арест.

Силовики отмечают: согласно примечанию к статье 431 УК лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.

Напомним, о задержании директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» стало известно 13 февраля. Его задержали с поличным во время получения более 23 тысяч долларов. По оперативной информации, это была пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте. О том, что дело также возбуждено в отношении начальника службы безопасности и охраны завода «Оптрон» сообщили на следующий день.

 
 
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Выяснилось, что он получал взятки...
 
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