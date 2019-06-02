В публикациях газеты «Вечерний Могилев» нашли признаки экстремизма

Источник материала: Tut.by

Республиканская экспертная комиссия по информационной продукции нашла в двух материалах областной газеты «Вечерний Могилев» признаки экстремизма. Такой ответ получил активист из Молодечно Валентин Тишко на свои жалобы в Министерство информации.



Фото: Reuters

Как рассказал TUT.BY Валентин, более полугода он вел переписку с Министерством информации насчет материалов газеты:

«Потому что я не „абыякавы“, законопослушный гражданин. По моему впечатлению, у сотрудников газеты во всех проблемах виноваты ЛГБТ. Я не раз обращался в милицию и министерство, так как вижу нарушения закона на страницах издания. Журналисты других СМИ за такое получают штрафы в 20 базовых и предупреждения от Мининформа (двух достаточно, чтобы закрыть издание. — Прим. ред.) — а „Вечернему Могилеву“ ничего».

Газету «Вечерний Могилев» уже не первый год обвиняют в оскорбительных публикациях в адрес ЛГБТ-сообщества. По оценкам инициативы «Журналисты за толерантность», газета в 2015 и 2016 годах своими материалами возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ.

Валентин Тишко (кстати, на материалы газеты он жалуется не впервые) отправил в министерство 14 публикаций с просьбой проверить их на экстремизм. В результате эксперты пришли к выводу о наличии «признаков проявления экстремизма» в двух из них.

«Данное экспертное заключение направлено в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности на основании ст. 17.11 КоАП», — указано в ответе от имени первого замминистра информации Павла Легкого от 2 мая.

Претензии касаются двух заметок: «Судный день. Лиричных струн натянутые струны» и «Во что выливается нетерпимость к извращенцам?». Они появились на сайте пару лет назад и доступны до сих пор.

В первой описывается случай, который якобы произошел в Славгороде: в баре люди избили парня, которого по внешности и манерам определили как гомосексуала. Во второй упомянут реальный случай в Минске, где мужчина, который специально познакомился через соцсети с геем, чтобы избить и записать издевательское видео (за что его позже судили ), называется в материале «борцом за славянские ценности».

По мнению активиста, в других публикациях газеты были еще более сомнительные фразы, вроде «чистоты славянской расы» и так далее.

Если суд согласится с аргументами экспертов, то по ст. 17.11 КоАП суд может наказать редакцию внушительным штрафом в размере от 50 до 200 базовых величин (до 5100 рублей).