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«STEEL COBRA» — детям

03.06.2019 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Кобринская мото-фри группа «STEEL COBRA» давно стала участником различных городских мероприятий и благотворительных акций. 1 июня байкеры приняли активное участие в праздновании дня защиты детей.

«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям


«STEEL COBRA» — детям

В первой половине дня у торгового центра «Полесье», где развернулся праздник игры и игрушек, помимо различных игровых площадок была и площадка, на которой разместилось порядка 20 мотоциклов. Каждый байк стал своеобразной фотозоной – взрослые и дети фотографировались и общались с мотолюбителями.
После колонна мотоциклов отправилась в Антопольскую вспомогательную школу-интернат, куда «STEEL COBRA» приезжает не впервые. Ребятам байкеры привезли одежду, фрукты, канцелярию и посуду, которая необходима для воспитанников, проходящих социальную адаптацию. После представители группы катали детей на своих байках по территории школы, общались и фотографировались на память.
Представители «STEEL COBRA» получили приглашение приехать ещё, поэтому следующая встреча не заставит себя долго ждать.
Людмила ПАШКОВИЧ
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«STEEL COBRA» — детям
 
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