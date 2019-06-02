«STEEL COBRA» — детям

Источник материала: Кобринский вестник

Кобринская мото-фри группа «STEEL COBRA» давно стала участником различных городских мероприятий и благотворительных акций. 1 июня байкеры приняли активное участие в праздновании дня защиты детей.





















































В первой половине дня у торгового центра «Полесье», где развернулся праздник игры и игрушек, помимо различных игровых площадок была и площадка, на которой разместилось порядка 20 мотоциклов. Каждый байк стал своеобразной фотозоной – взрослые и дети фотографировались и общались с мотолюбителями.

После колонна мотоциклов отправилась в Антопольскую вспомогательную школу-интернат, куда «STEEL COBRA» приезжает не впервые. Ребятам байкеры привезли одежду, фрукты, канцелярию и посуду, которая необходима для воспитанников, проходящих социальную адаптацию. После представители группы катали детей на своих байках по территории школы, общались и фотографировались на память.

Представители «STEEL COBRA» получили приглашение приехать ещё, поэтому следующая встреча не заставит себя долго ждать.

Людмила ПАШКОВИЧ

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